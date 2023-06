Minőség, egyediség, sokszínűség Szentendrén

A sajtótájékoztatón Lőrinczy György ismertette a programot, majd Vitályos Eszter köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, a térség országgyűlési képviselőjeként nagyon örül, hogy kiváló szentendrei és környékbeli művészek is fellépnek a programokon. – A Kulturális és Innovációs Minisztérium idén 31 millió forinttal támogatta a Szentendrei Teátrum nyári évadát – tette hozzá a miniszterhelyettes. Huszonnyolc rendhagyó programot kínál a Szentendrei Teátrum az idei nyárra. A szlogen most is a „Minőség, egyediség, sokszínűség”, hiszen továbbra is ezeket az értékeket tartották szem előtt a szervezők a műsor összeállításánál.

Hajóval érkeztek a fellépő művészek a Szentendrei Teátrum sajtótájékoztatójára. Fotó: Weszelits András

A Szentendrei Teátrum saját bemutatói

A prémium vendégjátékok mellett továbbviszik a saját bemutatók, a kisfesztiválok és a barokk muzsika hagyományát. Fő helyszín marad a Városháza udvara, de egyes programokba idén is bevonják a páratlan hangulatú város tereit, kacskaringós utcáit. Külön rangot ad a nyári színházak között az intézménynek az a tradíció, hogy saját premierekkel is büszkélkedhet. Így láthatunk idén négy, koprodukcióban elkészült előadást: a Nagyváradi Szigligeti Színházzal együttműködve az Én, a féreg – Kafka-kabarét, az Üvöltő szelek musical ősbemutatóját, amelyet a Benoit Produkcióval közösen állítanak színpadra, A díva és a férfi(ak) című kissé abszurd komédiát operaáriákkal, Rost Andrea főszereplésével. A produkciót a Teátrum a Rost Andrea Művészeti Alapítvánnyal és a VeszprémFesttel karöltve mutatja be a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális főváros támogatásával. Az Aki túsz, aki nem, jövök! című túszkomédia ősbemutatója is itt lesz, melyet kifejezetten Beleznay Endrére és Magyar Attilára írtak. A Fórum Színházzal készült koprodukcióban készült az előadás. A saját ősbemutatókhoz kell sorolni a Hol tekeregsz, királylány? szentendrei kalandozást is. Egy mese keretében, gyerekek keresik majd a zegzugos sikátorokban a királylányt, helyi macskák segítségével, miközben megismerik a város néhány történelmi személyiségének életét. A Teátrum és a Mutasd Magad Művészeti Mozgalom játéka a nyár folyamán hat alkalommal várja a kalandvágyó gyerekeket.