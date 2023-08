Elhunyt DJ Casper, a Cha Cha Slide című fitneszhimnusz szerzője

Perry Chicagóban született és sikeres rapperként és dalszövegíróként vált ismertté, igazi sikerét azonban egy komolytalan elhatározás hozta el: 1998-ban személyi edzőként dolgozó unokaöccse számára komponált egy meglehetősen egyszerű, viszont igen ritmusos számot, hogy unokatestvére edzéseit feldobja vele.



A Cha Cha Slide népszerűségének története igazi sikerlavina: előbb a helyi edzőtermi környezetben vált kedvelt számmá, majd megjelent a házibulik, esküvők és gyerekzsúrok zenei anyagában, végül egy lemezcég is meglátta bene a lehetőséget, és felkarolta a szerzőt.

2000 augusztusában a dal öt hetet töltött a Billboard Hot 100 listán. DJ Casper karrierje robbanásszerű lendületet vett, amikor a fitneszhimnusz 2004-ben átvándorolt az óceánon, s Angliában is megjelent, felkerült a toplisták csúcsára. Játszották például az Orange is The New Black egyik epizódjában, ahol az egyik szereplő táncos jelenetről hallucinál, s itt természetesen a Cha Cha Slide dübörög.

De Perry soha nem gondolta, hogy ez a szám nemzetközi szenzáció lesz.



Tulajdonképpen csak aerob gyakorlatnak szántam az unokaöcsémnek

– mondta egy alkalommal.

Perry azonban régtől fogva küzdött egészségügyi problémákkalt: 22 éves korában agyi aneurizma alakult ki nála, szemét retinaleválás miatt meg kellett műteni. 2016-ban vese- és májrákot diagnosztizáltak nála, de 2019-ben bejelentette, hogy túljutott egy rákos megbetegedésen. Később azonban visszatért a probléma.

Az év elején Perry azt mondta, hogy gondjai vannak az étkezéssel, és sokat fogyott: „Régebben 236 fontot nyomtam, és azt hiszem, körülbelül 60 fonttal vagyok kevesebb" – nyilatkozott az ABC7-nek néhány hónappal ezelőtt.

Perry felesége, Kim hétfőn erősítette meg, hogy férje elvesztette a betegséggel vívott harcát.

Borítókép: Jelenet a Cha Cha Slide klipjéből (Forrás: Youtube)