Harmincezerrel kevesebben látogattak el a Sziget fesztiválra idén, mint tavaly

Az MTI kérdésére Kádár Tamás azt mondta, átlagos magyar pénztárcával magasak voltak az árak a Sziget vendéglátóipari egységeiben, ugyanakkor szerinte bevált az a lépésük, hogy minden helyen egy-egy főételért kötelezően legfeljebb 2500 forintot kérhettek. – Más kérdés, hogy Magyarországon egy csaknem 50 százalékos élelmiszer-infláció van, amivel a szolgáltatók és a vendégek egyaránt küzdenek.

Az Imagine Dragons múlt pénteki koncertje után a sokak által vártnál jóval lassabban zajlott a több tízezres tömeg kiengedése a hetven éve épült, acélszerkezetes K-hídon, utóbbi érezhetően meg is ingott.

– A híd kérdése nem a mi hatáskörünk, hanem a fővárosé, ugyanakkor mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a hidat felújítsák. Létezik egy kiengedési protokoll, amit be kell tartanunk, egy időben csak limitált létszámú embert szabad ráengedni a K-hídra. Ha veszélyhelyzet lép fel, a Hajógyári-szigetről kivezető másik hidat, a H-t is használhatjuk, akár a kivezető gyalogosforgalmat is arra tudjuk terelni, de idén erre nem volt szükség. Nem tudjuk, jelenleg hogy áll a K-híd esetleges felújításának ügye, a Sziget nem kevés pénzt fizet a fővárosnak a terület bérléséért, ez jó alap lehet – hangsúlyozta Kádár Tamás.