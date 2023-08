Már tudjuk, mikor érkezik a harmincadik Sziget fesztivál

Akik már többször jártak a Szigeten, a nagy változásra csodálkoztak rá, akik először, azokat az egyedi élmény szippantotta be az idei fesztiválon. Akár ezért, akár azért, a Sziget valóban nagyot fejlődött minden tekintetben. Szebbek lettek a színpadok, de a telepített konténer wc-k is, mint megannyi látványelem illeszkedtek be a fesztivál megjelenésébe, mindig tisztán várva a közönséget. Visszatértek az izgalmas dekorelemek, az Art of Freedom lenyűgöző alkotásai is. Soha ekkora kínálattal és ilyen kényelmi szolgáltatással nem állt elő korábban a fesztivál vendéglátása, tovább bővült a VIP élmény és a kempingek szolgáltatásai is nagyobb változatosságot mutattak.

Nagy vízválasztó volt az idei év a Sziget történetében. Sikerült, egy nagyot lépve, a vendégélmény fokozásával újraértelmezni a Sziget életérzést úgy, hogy a fesztivál sokszínű programkínálata is formálódott a hazai és egyre bővülő nemzetközi közönség igényeihez

– mondta Kádár Tamás főszervező, aki megjegyezte, örömmel nyugtázták, hogy a tavalyi, még a pandémia nyűgjeit nyögő év után mennyire nagy az érdeklődés a Sziget iránt. – Idén sem panaszkodhatunk a látogatószámra, és bízunk abban, hogy a megújulás hírét sokan viszik majd szét szerte a világban – tette hozzá Kádár, aki azt is elárulta, hogy két közel teltházas nappal, s a Sziget végéig összesen valamivel több, mint 420 ezer összlátogatóval számolnak.

És egy örömteli hírt, egyfajta jubileumi ajándékot is bejelentett a főszervező. – Jövőre 30. alkalommal fogunk együtt ünnepelni a Szabadság Szigetén.

Ebből az alkalomból augusztus 17-én este 8-tól, 48 órán keresztül nagyon különleges áron vásárolhatnak a Szitizenek 6 napos bérletet vagy VIP bérletet,

de készülünk egy új bérlet verzióval a 21 éves vagy annál fiatalabb látogatóinknak is” – mondta a főszervező, majd hozzátette, hogy a részletek miatt érdemes a Sziget weboldalát és közösségi média felületeit árgus szemekkel figyelni.

Borítókép: (Bach Máté)