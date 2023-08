Ilyen volt a Sziget fesztivál negyedik napja + galéria

A Frank Carter and the Rattlesnakes fél 1-kor lépett a Freedome színpadára. Carter a kétezres évek közepén létrehozott Gallows nevű bandával került a figyelem középpontjába, később megalapította a Frank Carter and the Rattlesnakest, amely az eddigi legagresszívabb bandája és egyben a legelevenebb is. – Az énekes áraszt magából egyfajta tébolyt, egy két lábon járó dinamit, akivel nem ülnék le szívesen sörözni – mert bár vékony és nem túl magas, de fürge, mint a nyúl –, félnék, hogy egy rossz szó is elég ahhoz, hogy széttörje a fejemen a korsót, árad belőle az angol futballhuligánok agressziója – vélekedik az Origó tudósítója, hozzátéve: ő az a típusú előadó, aki meghal a színpadon, bemászik a közönségbe, azt a klasszikus punkenergiát hozza, amely a Sex Pistolst is jellemezhette a maga idejében.

Frank Carter azt a klasszikus punkenergiát hozza, amely a Sex Pistolst is jellemezhette. Fotó: Sziget Official

A Sziget egyik legaktívabb közönségét a Global Village-nél találtuk, melynek színpadára idén is a world music legjobbjai kaptak meghívást a Balkántól Dél-Amerikáig, Malitól Koreáig és Indiától a Közel-Keletig. Vasárnap este a Puuluup észt duó alapozta meg a hangulatot, majd az odesszai Kommuna Lux mutatta be, mi is az a gangsta folk. Évről évre fantasztikus élmény megtapasztalni, ahogyan kortól – és legfőképp nyelvtől függetlenül – mozognak együtt a világzene szerelmesei.