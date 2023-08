Mi, magyarok a Szigeten

A fesztiválon az az elsődleges kérdés, hogy a zenei felhozatalban mennyire fontos a szervezőknek az, hogy a magyar előadóknak terepet adjanak a világhírű húzónevek és internacionális formációk között. A legjobb példa erre a Petőfi Színpad, amely a Hajógyár szakmai támogatását élvezi. Jó, ha tudjuk, hogy a kisebb előadóktól kezdve az ismertebb produkciókon át számos műfajban alkotó előadóművész képviselteti magát. A magyar könnyűzenei színtér legnagyobb közönségkedvencei, illetve feltörekvő tehetségei között megbújik egy alternatív felvidéki zenekar, a Jóvilágvan, amely a legszebb magyar nyelvű dalait hozza el a Szigetre, megalakulásuk óta először. A hétfő este várva várt koncertje többek között a hazai zenei nagyágyúkból alakult godfater.supergroup, amelyet Tátrai Tibor, Borlai Gergő, Szebényi Dániel, Gotthárd Mihály és Kéri Sámuel alkot. Tátrai neve, személye és őstehetsége a zenei paletta egyik legerősebb hungarikuma, formációja inkább a Nagyszínpadra kívánkozik.

Fotó: Bach Máté



Amikor kicsit ráuntunk a fősodor húzóbandáira, de nem vágytunk a diszkós mulatós muzsikára, akkor a hazai világzene felé érdemes hajózni, ugyanis a vasárnapi magyar népdalkör után, de még a keddi cigányzenei workshop előtt, hétfő este a Fanfara Complexa zenéjére rophatjuk a Vándor Vurstliban. A formáció dallamvilága alapvetően az autentikus moldvai-csángó népzenén, illetve az új stílusú balkáni dallamokon alapul. A hangulatos, szaxofonokkal, tangóharmonikával, kobozzal és dobbal előadott hangszeres zene egy mára letűnni látszó falusi világ kissé eklektikus lakodalmi, báli hangulatát idézi meg. Ha már ezen a helyszínen szórakozik valaki, mindenképp kóstoljon bele itt a magyar táncházak pörgő, jó kedélyű hangulatába a Sziget bármely estéjén. Nyolc órától országunk népzenei szcénájának legjobb bandái húzzák a talpalávalót, akik rendszerint a legnagyobb bulinak titulálják ezt a programot.

Amikor azt hisszük, ennyivel, illetve a gulyás, lángos, pálinka kombináció­jával kifújt a magyarság képviselete a Szigeten, érdemes a programfüzetben a napközbeni eseményekhez lapozni, és szemezgetni a különböző kulturális kiállító, workshop, valamint művészeti produkcióból. Jó ötlet megpihenni az Iparművészeti Múzeum kitelepülésénél, ahol megnézhetünk egy minikiállítást az intézmény pohárkülönlegességeiből, díszíthetünk vászontáskát az Iparművészeti főépületének eredeti, lechneri terveit, illetve az épület jellegzetes részleteit előcsalogató mintákkal, de összefuthatunk Rippl-Rónai Vörösruhás nőjével, aki a lombok közül bújik elő, bepillanthatunk Párizs egykor leg­ismertebb táncosnője, Loïe Fuller fátyoltáncába, és Miss Wendy is újra felbukkan „a Boldog Békeidők Szigetén” a másnaposság kezelésére irányuló századfordulós tanácsaival, a Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány jóvoltából.

Fotó: Bach Máté



A művészet vonalán tovább kutatva örömmel nyugtázhatjuk, hogy az ­ArtZone-ban nagy dózisban kaphatjuk a magyar kultúrát olyan kiállítóktól, mint például a Magyar Nemzeti Galéria, a Kortárs Építészeti Központ vagy a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény, amelynek kollekciója több mint 1800 hangszert számlál. A jelentős magyar népihangszer-gyűjtemény mellett a világ minden részéről vannak népi, kísérleti, klasszikus és történelmi hangszerek. A magyar leleményességet dicséri a tekerd! csoport kezdeményezése, amelynek tagjai Lego-kockákból hoznak létre művészeti alkotásokat, táblaképeket. A csavar az egészben, hogy egykor problémás gyerekekről van szó, akiknek akad a számláján drogprobléma, ittas vezetés, lopás vagy akár verekedés, garázdaság is. Apropó magyar feltalálók: a Szigetről sem hiányozhat a világhírű logikai játék, a Rubik-kocka, amelynek kirakási trükkjét tárják fel a Sziget-látogatók előtt a GameLandHubban. A perzselőnek ígérkező nyári napokon jó az árnyékba húzódni egy frissítővel, kicsit lelassulni, és megmerítkezni a hazai cirkusz- és táncművészet színvonalas előadásaiban. Figyelemre méltó a Cserepes Gyula vajdasági táncos kezdeményezésére létrejött performansz, a Táncra fel!, amelyben öt táncos vesz részt, ezt követően pedig a bátrabbak egy dj settel kísért közös mozgásba is bekapcsolódhatnak az előadókkal karöltve. A cirkuszi sátorban a Baross Imre Artistaképző művészei Világok vándora – János vitéz című darabjában Petőfi Sándor örök érvényű remekműve bontakozik ki.

Fotó: Bach Máté



Egy Szigeten töltött nap után is boldogan nyugtázhatja bárki, hogy a nemzetköziség oltárán nem áldozták fel a magyarság képviseletét a fesztivál szervezői. Egy kicsit hiányzik a palettáról például a Hungarikumfalu, amelyet először a 2010-es évek elején vittek ki a fesztiválra. Az esszenciális, magyaros helyszín nélkül felkészülten kellett keresnem, de összességében büszke „kultúrmagyar” voltam a Sziget fesztiválon is. További jó pont a rendezvénynek, hogy a szigetes karszalaggal számos fővárosi kulturális eseményt is meglátogathatunk.

Borítókép: Akár még kockatekerő trükköket is tanulhatunk (Fotó: Bach Máté)