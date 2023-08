Az állatfarm esete a cirkusszal

Legújabb előadásukat, az Animalt egy Montrealtól északra lévő fa pajtában hozták létre – a harsány show egy farm életén alapul, és élő, pörgős quebeci népzenével keltik életre. A showt végigkíséri a színpadon játszó francia-kanadai zenekar, bemutatva a bendzsó, a dob és a rézfúvósok ellenállhatatlan keverékét, amit a csapat „agricultural funk”-nak hív. Az artisták énekesekké, táncosokká és bábszínészekké változnak az előadás alatt, és egészen elképesztő energiával éneklik és táncolják végig az egyórás műsort.

A Cirque Alfonse újra a Szigeten Fotó: Bach Máté



A Cirque Alfonse-ról köztudott, hogy szokatlan akrobatikus eszközöket készítenek valódi, minden farmon megtalálható eszközökből és anyagokból – és ez a Sziget Fesztivál idei Cirque du Sziget programjában látható Animal esetében sincs másként. Az előadás gravitációt meghazudtoló, akrobatikus trükkjeinek kellékei közé tartozik egy traktorkerék ugródeszkával kombinálva, egy rakoncátlan, mechanikus rodeóbika, egyszerű talicskák és tejes vödrök. A szereplők vad favágószakálla és jelmezei olyanok, mintha egy vintage bolt robbant volna fel.

A társulat kimondott célja, hogy saját stílusa legyen, ami földhözragadt és emberközeli tud maradni a showbiznisz csillogó világában.



Nem arról van szó, hogy az alapító és művészeti vezető Antoine Carabinier-Lépine-től vagy bármely szereplőtársától idegen lenne az újcirkusz világa. Ő és nővére, a Cirque Alfonse társalapítója, Julie Carabinier-Lépine évekig járta a világot különböző társulatok tagjaként (Antoine a Cirque Éloize-zel, a Cirque du Soleil-lel és a Cirkus Cirkörrel, nővére a svájci Salto Natale cirkuszi társulattal), de 15 évvel ezelőtt visszatértek szüleik erdőbe épített farmjára. Ekkor döntöttek úgy, hogy összehozzák néhány cirkuszi barátjukat, és műsort rendeznek a pajtában apjuk 60. születésnapja alkalmából. Ez a rögtönzött show annyira jól sikerült, hogy elindította a társulat létrehozását, amely most ugyanabban a pajtában működik.

Egy másik kedves tény a társulattal kapcsolatban, hogy a most 75 éves Lépine pátriárka is állandó szerepet játszik a műsorokban. Fiatal kora óta mindig a színpadon szeretett volna állni, felnőtt korában pedig rengeteg cirkusz járt körbe.

Az Animal teljes egészében a farmon töltött gyermekkorban gyökerezik – és ez leginkább az őrült állatállományon látszik, amely a műsorban feltűnik.



De bármilyen humoros is a műsor, ne tévesszen meg minket: ez a cirkuszi társaság komolyan veszi a trükkjeit, és mind a tehetségük, mind a képzettségük megvan ahhoz, hogy a zsonglőrködés, az egyensúlyozás és a levegőben repülés bravúrjait végrehajtsák.

A társulat mindig a maximumra törekszik, de ha elrontanak egy trükköt, azt sem rejtik el. Antoine Carabinier-Lépine véleménye szerint a Cirque du Soleil előadásai néha annyira simán zajlanak, hogy már nem is érzik veszélyesnek a nézők. A Cirque Alfonse tagjai izzadnak, remegnek és néha elrontják a trükköket. De épp ezzel mutatják meg a közönségnek a nehézségeket, amivel egy cirkuszi előadás bemutatása jár, és így még hitelesebbé és egyben szórakoztatóbbá is teszik a show-t.

A finálé abszolút fénypontja pedi,g amikor a Carabinier-Lépine család legújabb generációja megjelenik a színpadon, és a 1,5 és 8 éves kor közötti gyerekek bemutatják trükkjeiket, például kézen állnak szüleik kezében.



A Carabinier-Lépine családot és barátaikat tömörítő társulat nevét Saint-Alphonse-Rodriguezről, a Lanaudière-i településről kapta. A québeci szál központi szerepet játszik minden Cirque Alfonse- alkotásban, mivel a társulat a nemzeti folklór témáira támaszkodik, amelyhez modern csavarokat adnak.

Borítókép: A Cirque Alfonse a Szigeten augusztus 12-én (Fotó: Bach Máté)