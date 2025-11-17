Munkáért kapott előleget, uzsorakölcsön lett belőle

A sértett jelentette be a rendőrségen november elején, hogy egy hajdúböszörményi férfi azzal kereste fel, hogy fesse ki a házát. Nem sokkal később találkoztak az ingatlannál, és megegyeztek az árban. Ekkor a megbízó 300 ezer forint előleget akart fizetni, holott a debreceni férfi azt nem kérte – írta a police.hu. Ennek ellenére a megbízó ragaszkodott hozzá, és arra hivatkozott, hogy nagyon szeretné, ha ő dolgozna nála, mivel jó szakembernek tartja.

A sértett ennek ellenére sem akarta elvenni a pénzt, ekkor viszont a másik egyre erőszakosabb lett, ezért jobbnak látta elvenni az összeget.

Egy hónappal később a megbízó ismét telefonált, és megbeszéltek egy debreceni egyeztetést. A találkozóra két másik férfi is elkísérte, és rögtön veréssel fenyegették a sértettet, aki azonnal visszaadta az előlegként kapott 300 ezer forintot.

Fotó: police.hu

Ez nem bizonyult elegendőnek, ugyanis ekkor már kamatot is követeltek, majd beültették a kocsijukba, és egy bankhoz vitték.

A szakember további 300 ezret vett le az automatából, és átadta zsarolóinak. Nekik azonban ez sem volt elég, elvették tőle a mintegy 200 ezer forint értékű szerszámait, majd egy benzinkútnál az autójukat is megtankoltatták vele.

A rendőrség tájékoztatása szerint a debreceni bűnügyesek akciót szerveztek a három tettes elfogására, és a Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival egyszerre ütöttek rajta az elkövetőkön november 12-én hajnalban. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 43 éves férfit és a zsarolásban segítő 34, valamint 40 éves társát, majd bűnügyi őrizetbe vették őket.