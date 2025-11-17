Halálos fenyegetést kapott az izraeli szépségkirálynő

A 27 éves szépségkirálynő a New York Postnak elmondta, hogy a virális videó „megvágott” változat, amelyet egy harmadik fél készített azzal a céllal, hogy félrevezesse a közönséget. „Nemcsak halálos fenyegetéseket kaptam, hanem szexuális erőszakkal való fenyegetéseket is” – mondta. Hozzátette, hogy korábban is tapasztalt antiszemitizmust, de a mostani online támadások mértéke meglepte. „Hitlernek be kellett volna fejeznie a munkát” – olvasható egyes kommentekben, amelyek miatt fokozott biztonsági intézkedéseket kellett hoznia.

Az izraeli szépségkirálynő állítólag morcos pillantást vetett Miss Palesztinára, Nadeen Ayoubra Fotó: AFP

Shiraz az Instagramon közzétette az „eredeti felvételt”, amelyen látszik, hogy Ayoub mögött áll, és másfelé néz – írja a Daily Mail.

Ez jól mutatja, milyen könnyen torzíthat egy perspektíva egy egyszerű arckifejezést, ha csak egy szögből terjed a kép

– írta Shiraz a videóhoz. Hangsúlyozta, hogy a verseny szabályzata szerint hivatalos rendezvényeken magáncélú felvételek készítése nem engedélyezett, és elítélte a szándékosan félrevezető tartalmak terjesztését.

Konfliktusban álló országok képviselőiként felelősségünk, hogy méltóságot, békét és reményt mutassunk, nem pedig gyűlöletet vagy megosztottságot

– fogalmazott.