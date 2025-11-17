antiszemitizmusgyűlöletbeszédhalálos fenyegetésszépségversenyMiss Universeszépségkirálynő

Halálos fenyegetést kapott az izraeli szépségkirálynő

Thaiföldön zajlott a Miss Universe verseny, amikor egy rövid videófelvétel az interneten virálissá vált: látszott, hogy Melanie Shiraz, az izraeli szépségkirálynő morcos pillantást vet Miss Palesztinára, Nadeen Ayoubra. A felvétel hatalmas felháborodást keltett, és Shiraz azóta halálos fenyegetésekről, valamint szexuális erőszakkal kapcsolatos utalásokról számolt be. Az izraeli versenyzőre irányuló gyűlölet rávilágít az erősödő antiszemitizmusra a világban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 11:50
Melanie Shiraz, az izraeli szépségkirálynő Forrás: AFP
A 27 éves szépségkirálynő a New York Postnak elmondta, hogy a virális videó „megvágott” változat, amelyet egy harmadik fél készített azzal a céllal, hogy félrevezesse a közönséget. „Nemcsak halálos fenyegetéseket kaptam, hanem szexuális erőszakkal való fenyegetéseket is” – mondta. Hozzátette, hogy korábban is tapasztalt antiszemitizmust, de a mostani online támadások mértéke meglepte. „Hitlernek be kellett volna fejeznie a munkát” – olvasható egyes kommentekben, amelyek miatt fokozott biztonsági intézkedéseket kellett hoznia.

Az izraeli szépségkirálynő morcos pillantást vetett Miss Palesztinára, Nadeen Ayoubra
Az izraeli szépségkirálynő állítólag morcos pillantást vetett Miss Palesztinára, Nadeen Ayoubra Fotó: AFP

Shiraz az Instagramon közzétette az „eredeti felvételt”, amelyen látszik, hogy Ayoub mögött áll, és másfelé néz – írja a Daily Mail.

Ez jól mutatja, milyen könnyen torzíthat egy perspektíva egy egyszerű arckifejezést, ha csak egy szögből terjed a kép

– írta Shiraz a videóhoz. Hangsúlyozta, hogy a verseny szabályzata szerint hivatalos rendezvényeken magáncélú felvételek készítése nem engedélyezett, és elítélte a szándékosan félrevezető tartalmak terjesztését. 

Konfliktusban álló országok képviselőiként felelősségünk, hogy méltóságot, békét és reményt mutassunk, nem pedig gyűlöletet vagy megosztottságot

– fogalmazott.

A versenyen először vett részt palesztin versenyző is, Nadeen Ayoub, aki a közösségi médiában az igazság képviseletét hangsúlyozta. „Minden palesztin nőt és gyermeket képviselek, akiknek az erejét a világnak látnia kell. Mi többek vagyunk, mint a szenvedésünk – mi vagyunk a rugalmasság, a remény és hazánk szívverése” – írta. Ayoub korábban a 2022-es Miss Earth versenyen harmadik helyezést ért el a Fülöp-szigeteken.
Shiraz diplomát szerzett a kaliforniai Berkeley Egyetemen, majd MBA fokozatot szerzett a Tel-avivi Egyetemen, és a szépségversenyek előtt a technológiai szektorban dolgozott.

Júliusban koronázták Miss Izraelnek Miamiban, ahol hangsúlyozta, hogy a cím célja nem csupán a szépség, hanem az összekötő erő és a pozitív változások előmozdítása.

A Miss Universe verseny idén több botrányt is hozott: korábban Bangkokban a Miss Universe Mexikót nyilvánosan megalázták, ami tömeges kivonulást váltott ki. A dán Victoria Theilvig, a tavalyi győztes, így indokolta távozását: „Ez a nők jogairól szól. Másik lányt becsmérelni – ez több mint tiszteletlenség, és én soha nem tettem ilyet.” Raúl Rocha Cantú, a Miss Universe elnöke elítélte a rendező viselkedését.

A szépségkirálynőre irányuló gyűlölet jól példázza a növekvő antiszemitizmust

Az izraeli versenyzőre irányuló gyűlölet és a palesztin–izraeli konfliktus miatt érkező támadások rávilágítanak, mennyire érzékeny a nemzetközi színtér a politikai feszültségekre. Shiraz azonban határozottan kiáll az elvei mellett: „Ez csak megerősít, hogy büszkén álljak ki zsidó izraeli nőként és az igazság, a béke és az egység mellett.”

Borítókép: Melanie Shiraz, az izraeli szépségkirálynő (Fotó: AFP)

