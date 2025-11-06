MexikóThaiföldszépségversenybotrányversenyző

Botrány a szépségversenyen: többen kivonultak, miután a szervező megalázta Miss Mexikót

Több versenyző is kivonult a Miss Universe szépségverseny egyik hivatalos eseményéről, miután a házigazda ország, Thaiföld képviselője nyilvánosan megalázta Miss Mexikót. A nemzetközi botrányt kiváltó jelenetet élőben közvetítették, és a felvétel rövid idő alatt bejárta a világhálót.

Szabó István
Forrás: BBC2025. 11. 06. 10:32
Miss Mexikó Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miss Mexikót megalázták. A szépségversenyek nem mindig szépek. A Miss USA-tól a Miss Universe-ig terjedő versenyek az évek során mind botrányoktól és vitáktól voltak hangosak. 

Miss Mexikó
Tara Conner, a korábbi Miss USA (Forrás: Képernyőkép)

 

Legutóbb több Miss Universe versenyző is felállt és távozott a szépségverseny előtti eseményről, miután november 4-én, kedden élőben közvetítették a Facebookon kitört összetűzésüket.

A bangkoki rendezvényen Nawat Itsaragrisil, a Miss Universe Thailand igazgatója élesen bírálta Fatima Boschot, Miss Mexikót, amiért nem tett közzé elegendő promóciós tartalmat a közösségi médiában. Amikor Bosch megpróbált reagálni, az igazgató felemelte a hangját, majd biztonságiakat hívott, és megfenyegette azokat, akik kiálltak a mexikói versenyző mellett, írja a BBC.

Ha valaki folytatni akarja a versenyt, üljön le. Ha valaki kimegy, nélküle folytatjuk

– hallható a felvételen, miközben több versenyző feláll, és elhagyja a termet.

A jelenet után Miss Dánia, Victoria Kjaer Theilvig, a regnáló Miss Universe, is a kivonulók között volt. Ez a nők jogairól szól – mondta távozás közben. 

Miss Mexikó üzent: Nem vagyok bábfigura 

Fatima Bosch a sajtónak nyilatkozva elmondta: a 60 éves thai szervező „nem mutatott tiszteletet”, és lekezelően viselkedett vele szemben.

Csak azt akarom, hogy az országom tudja: nem félek hallatni a hangomat. Nem vagyok bábfigura, akit kisminkelnek és felöltöztetnek. Azért jöttem, hogy a nők és lányok nevében beszéljek, akik küzdenek az igazukért

– fogalmazott Miss Mexikó.

Fatima Bosch, Miss Mexikó (Forrás: Facebook)

A vádak szerint Nawat hülyének nevezte a fiatal nőt, amit később tagadott, mondván, félreértették szavait. Szerinte valójában azt mondta, hogy Bosch károkat okozott a versenynek.

A Miss Universe vezetése keményen reagált

A Miss Universe Organisation (MUO) határozottan elítélte Nawat viselkedését, rosszindulatúnak és megalázónak nevezve a történteket. Raul Rocha, a MUO elnöke videóüzenetben reagált:

Az illető elfelejtette, mit jelent valódi házigazdának lenni. Megalázott, megsértett és tiszteletlenül bánt egy nővel, sőt biztonságiakat hívott rá, hogy megfélemlítse

– mondta. A szervezet közölte, hogy Nawat részvételét „a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák”, és jogi lépéseket is kilátásba helyeztek.

A történtek nyomán Nawat nyilvánosan bocsánatot kért. 

A botrány ellenére a verseny programja folytatódott. A döntőt november 21-én rendezik meg, ahol kiderül, ki lesz az új Miss Universe.

A világ egy másik rangos szépségversenyét nemrégiben rendezték meg Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában. A 2025-ös Miss Earth szépségverseny győztese a 21 éves Natalie Puskinova, cseh modell lett.

Borítókép: Miss Mexikó (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu