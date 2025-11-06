Botrány a szépségversenyen: többen kivonultak, miután a szervező megalázta Miss Mexikót

Miss Mexikót megalázták. A szépségversenyek nem mindig szépek. A Miss USA-tól a Miss Universe-ig terjedő versenyek az évek során mind botrányoktól és vitáktól voltak hangosak.

Tara Conner, a korábbi Miss USA (Forrás: Képernyőkép)

Legutóbb több Miss Universe versenyző is felállt és távozott a szépségverseny előtti eseményről, miután november 4-én, kedden élőben közvetítették a Facebookon kitört összetűzésüket.

A bangkoki rendezvényen Nawat Itsaragrisil, a Miss Universe Thailand igazgatója élesen bírálta Fatima Boschot, Miss Mexikót, amiért nem tett közzé elegendő promóciós tartalmat a közösségi médiában. Amikor Bosch megpróbált reagálni, az igazgató felemelte a hangját, majd biztonságiakat hívott, és megfenyegette azokat, akik kiálltak a mexikói versenyző mellett, írja a BBC.

Ha valaki folytatni akarja a versenyt, üljön le. Ha valaki kimegy, nélküle folytatjuk

– hallható a felvételen, miközben több versenyző feláll, és elhagyja a termet.

A jelenet után Miss Dánia, Victoria Kjaer Theilvig, a regnáló Miss Universe, is a kivonulók között volt. Ez a nők jogairól szól – mondta távozás közben.

Miss Mexikó üzent: Nem vagyok bábfigura

Fatima Bosch a sajtónak nyilatkozva elmondta: a 60 éves thai szervező „nem mutatott tiszteletet”, és lekezelően viselkedett vele szemben.

Csak azt akarom, hogy az országom tudja: nem félek hallatni a hangomat. Nem vagyok bábfigura, akit kisminkelnek és felöltöztetnek. Azért jöttem, hogy a nők és lányok nevében beszéljek, akik küzdenek az igazukért

– fogalmazott Miss Mexikó.

Fatima Bosch, Miss Mexikó (Forrás: Facebook)

A vádak szerint Nawat hülyének nevezte a fiatal nőt, amit később tagadott, mondván, félreértették szavait. Szerinte valójában azt mondta, hogy Bosch károkat okozott a versenynek.

A Miss Universe vezetése keményen reagált

A Miss Universe Organisation (MUO) határozottan elítélte Nawat viselkedését, rosszindulatúnak és megalázónak nevezve a történteket. Raul Rocha, a MUO elnöke videóüzenetben reagált:

Az illető elfelejtette, mit jelent valódi házigazdának lenni. Megalázott, megsértett és tiszteletlenül bánt egy nővel, sőt biztonságiakat hívott rá, hogy megfélemlítse

– mondta. A szervezet közölte, hogy Nawat részvételét „a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák”, és jogi lépéseket is kilátásba helyeztek.

A történtek nyomán Nawat nyilvánosan bocsánatot kért.

A botrány ellenére a verseny programja folytatódott. A döntőt november 21-én rendezik meg, ahol kiderül, ki lesz az új Miss Universe.