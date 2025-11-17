ZaporizzsjaBelouszovgyőzelemgratulációorosz-ukrán háborúorosz

Orosz előretörés Zaporizsjában

Újabb jelentős területi előrehaladásról számolt be az orosz védelmi minisztérium a zaporizsjai frontszakaszon. A tárca közlése szerint az orosz erők felszabadították a Malaja Tokmacska nevű települést, amely az ukrán védelem egyik fontos támpontjának számított a régióban.

Magyar Nemzet
Forrás: News-zp.ru2025. 11. 17. 11:42
Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter Fotó: Alexander Kazakov Forrás: AFP
A győzelem alkalmából Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter külön gratulációt küldött a harcokban részt vevő alakulatoknak, elsősorban a 42. gárda gépesített lövészdandár katonáinak.

Zaporizsja
Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter. Fotó: AFP/Mikhail Metzel

A miniszter hangsúlyozta:

Komoly lépést tettetek a győzelem felé és a különleges katonai művelet céljainak eléréséhez. Semmi kétség, hogy további sikerek következnek.

Malaja Tokmacska stratégiai jelentőségű település, mivel az ukrán hadsereg 2023-as ellentámadásának egyik kiindulópontja és logisztikai csomópontja volt. Az orosz előrenyomulás a térségben tovább erősíti Moszkva pozícióit a zaporizzsjai fronton, írja a News-zp.ru.

 

Zaporizsja támadás alatt

Az ukrán haderő jelentős veszteségekkel és lőszerhiánnyal küzd, miközben Kijev külföldi támogatásai is egyre bizonytalanabbá váltak. Moszkva szerint a műveletek folytatódnak, céljuk pedig a frontvonal stabil előretolása és az ukrán állások további felmorzsolása.

Korában írtuk, hogy Oroszország október végén nagyszabású, kombinált támadást indított, melyben a délkelet-ukrajnai Zaporizzsját és peremvidékét támadták.

 

Borítókép: Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter (Fotó: AFP/Alexander Kazakov) 

