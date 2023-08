Meglepő, fordulatos és néha gonosz történet lett

Mint arról már lapunk korábban beszámolt, hamarosan befejeződik Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájának első, máig nagy hatású Tündérkert című regényéből készülő történelmi-politikai thrillersorozat forgatása. A sorozatban a török kori Erdély izgalmas politikai és színes társadalmi világa elevenedik meg szerelemmel, intrikákkal, súlyos döntésekkel és csavaros fordulatokkal átszőve, a korszak két meghatározó férfiújának, Bethlen Gábornak és Báthory Gábornak a főszereplésével. A két történelmi hős egymásét keresztező útja körül rajzolódik ki a XVII. századi Erdély.

Most megjelent a hivatalos előzetes, amely szerint

szövetségesekkel és ellenfelekkel, bajtársakkal és riválisokkal, hitvesekkel és szeretőkkel, barátokkal és ellenségekkel

érkezik az izgalmas történelmi krimi.

Filmesként azt ígérem a nézőknek, hogy olyan történetet kapnak, amit meg kell ismerniük. Egy karakterközpontú, egészen elemelten mesés világban játszódó, korabeli politikai thrillert

– nyilatkozott korában a sajtónak Helmeczy Dorottya, a sorozat producere, aki azt is hangsúlyozta: itt az ideje mesélni Erdélyről, arról a területről, ami egykoron Magyarország meghatározó része volt, és most ezekből a filmekből arra is választ kapunk, hogy ez miért is olyan nagyon fontos.

Egy százéves regénytől talán sokan egy ósdi és poros történetet várnának, de a Tündérkert meglepően komor, drámai, kegyetlenül csavaros, erőszakos és szexi

– fogalmazott lapunknak nyilatkozva Madarász Isti, a sorozat rendezője, hozzátéve, hogy a történet nagyon meglepő, fordulatos és néha gonosz is.

