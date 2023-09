A Perzsa-öböl partjára költözött az Operaház

Paolo Petrocelli, a házigazda Dubaji Opera vezetője köszönetet mondott a Magyar Állami Operaházzal folytatott együttműködésért. – A Dubaji Opera küldetésének része, hogy a világ kultúráinak népszerűsítése érdekében embereket és nemzeteket hozzon össze. Rendkívül büszke vagyok a Magyar Állami Operaházzal és a Magyar Nemzeti Balett-tel való együttműködésre. Mind osztozunk az opera és a balett terén a művészi kiválóság iránti elkötelezettségben. Köszönet illeti a több mint 200 budapesti művészt, köztük a táncosokat, énekeseket, zenészeket, továbbá a háttérmunkatársakat, akik a Dubaji Opera kivételes csapatával együtt hozzájárultak az új évad emlékezetes és sikeres indulásához – jelentette ki Petrocelli.

A Magyar Állami Operaház Hattyúk tava című előadása a Dubaji Operában (Forrás: Dubaji Opera/Mohammad Azizi)

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a sikeres vendégszereplés kapcsán elmondta:

Nem udvariaskodás, hogy igazi megtiszteltetés számunkra a mindössze hét éve megnyitott Dubaji Opera idei programjának opera- és balettprodukcióit a távoli Magyarországról elhozni a Perzsa-öböl partjára. Az európai kultúra követei vagyunk, Puccini révén a nyugati operakultúráé, de Csajkovszkij és Petipa révén a keleti balettkultúráé is, és mindez a magyar előadó-művészet által kerülhetett színre itt. A világ egyik legaktívabb, legszélesebb repertoárt tartó és legnagyobb művészgárdával dolgozó operaintézményeként szívesen jöttünk és szívesen is térünk majd vissza az Emirátusokba, ahol értő közönség és professzionális csapat, remek épület várt minket.

A magyar Opera a dubaji intézmény meghívására és költségén 244 fős kontingenssel, köztük 9 énekes szólistával, 2 karmesterrel, 66 zenekari, 23 énekkari és 69 balettművésszel, 10 balettnövendékkel, 14 statisztával és 24 színpadi műszaki és háttérmunkatárssal utazott ki az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb, több mint hárommillió lakosú metropoliszába. A Hattyúk tava főbb szerepeit Melnyik Tatyjana és Yakovleva Maria (Odette/Odile), Timofeev Dmitry és Scrivener Louis (Siegfried), valamint Radziush Mikalai és Kekalo Iurii (Rothbart) alakították, míg a Pillangókisasszony főbb szerepeiben Létay Kiss Gabriella és Kriszta Kinga (Cso-cso-szan), László Boldizsár (Pinkerton), Gál Erika (Szuzuki) és Haja Zsolt (Sharpless) léptek színpadra.

Az Opera együtteseit a balettelőadások alkalmával a társulattal most debütáló Hontvári Gábor dirigálta, míg az operaesteket a Kossuth-díjas Kovács János vezényelte. A Pillangókisasszony váratlan meglepetéseket is tartogatott az együttesnek: betegség miatt Cso-cso-szan és Sharpless alakítói is beugrással énekelték szerepüket, ráadásul Haja Zsolt friss betanulásban most debütált az amerikai konzul színpadi alakítójaként.

Az Opera együttesei közül a Magyar Nemzeti Balett már a hét elején megérkezett Dubajból, és megkezdte a felkészülést a szeptember 30-ával induló Don Quijote-, valamint október 14-én kezdődő Spartacus-sorozatára, míg a zenekar, az énekkar és az énekes szólisták – a Dubajból lassabban hazaérkező jelmezek és díszletek híján – az Operaházban koncertszerű keretek közt is előadják az Emírségekben nagy sikert aratott produkciójukat.

A szeptember 23-án és 26-án hallható előadásokon Cso-cso-szan szerepét Kriszta Kinga, Pinkertont Brickner Szabolcs, Sharplesst Szegedi Csaba énekli.