Ötvenezren látogatták a nyáron az Operaház produkcióit

Állójeggyel a karzatra

A telt házas operaházi előadások egyikéről a neves brit színművész, Richard E. Grant a közösségi oldalán is beszámolt, leírva, milyen örömet jelentett számára az előadások előtt két órával jutányos áron váltható karzati állójegyek egyikével bejutni a Rigoletto aznapi, utolsó előadására. A Szinetár Miklós és Harangi Mária rendezte produkció tenor főszerepét Andrej Danyilov, a Berlini Állami Operaház tagja énekelte, a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny győzteseként. Az előadások magas látogatottsága és a siker visszaigazolta az Operaház döntését, hogy nyáron is érdemes az operairodalom népszerű darabjait klasszikus előadások formájában műsoron tartani. Fontos tanulsága az első teljes nyáron át tartó évadnak, hogy nemcsak turisták, de fővárosi vagy akár vidékről ideutazó nézők is előszeretettel vásárolnak jegyet a július–augusztusi előadásokra – közölte az Operaház.

Az Operaház Mahler: Ezrek szimfóniája-előadása Veszprémben (Fotó: Veszprém Megyei Napló/Nagy Lajos)

A fesztiválokon is aktív volt az Opera

A Magyar Állami Operaház művészeit az Andrássy úti palota falain kívül is nagy érdeklődés és siker övezte. Júliusban a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa projekt részeként Mahler VIII. szimfóniája csendült fel az Opera zenekara, énekkara, gyermekkara és szólistái előadásában, majd néhány nappal később ugyancsak az Opera Zenekar kísérte Anna Netrebko és Yusif Eyvazov fellépését a VeszprémFesten. Az Opera Zenekar és Énekkar ezt követően évtizedes hagyományát követve az Anna Fesztivál részeként a balatonfüredi Gyógy téren adott koncerteket, majd a 198. Anna-bált szokás szerint a Magyar Nemzeti Balett művészeinek fellépése nyitotta meg. Ezzel egy időben a Művészetek Völgyében az Opera Mozart A színigazgató és Menotti A telefon című egyfelvonásos vígoperáival aratott sikert Vigántpetenden. Az Operaház együttesei és művészei ugyancsak visszatérő vendégei a Margitszigeti Színház programjainak, ahol idén Nadine Sierra és Francesco Demuro operagáláján és Verdi Attila című operájának előadásában közreműködtek. Az említett esteken

összesen csaknem további 13 ezer néző élvezhette a Magyar Állami Operaház művészeinek produkcióit.

Saját produkciói mellett az Opera számos, nagy érdeklődésre számot tartó eseményt is befogadott a nyár folyamán, ilyen volt az Erkel Színházban a Shakti és a Manfred’s Mann’s Earth Band és Jon Anderson (Yes) fellépése, valamint a Yamato négy előadása. Az összesen hat telt házas est több mint tízezer embert vonzott, míg az Eiffel Műhelyházban az Erasmus Youth Orchestra lépett fel. A Magyar Táncművészeti Egyetem vizsgakoncertje, amelyen az Opera Zenekara ugyancsak közreműködött, bár nem volt nyilvános, szintén telt ház, további ezer vendég előtt zajlott.

Az Opera elmúlt szezonjában a bruttó bevétel megközelíti a félmilliárd forintot, amely a nézői élményen, a művészi kibontakozás és az intézményi presztízs növelésének lehetőségén túl sikeresen támasztja alá a Magyar Állami Operaház szeptember elsejétől érvényes, saját erőből végrehajtott, átlagosan tízszázlékos alkalmazotti keresetemelését is.

Jön a szláv szezon

Tizenkét hónaposra bővült évadában az Opera három nappal az előző lezárása után ma már útjára is indítja 140., tematikáját tekintve szláv szezonját Karol Szymanowski XX. századi lengyel zeneszerző Roger király című operájának előadásával, ami a X. Színházi Olimpia részeként, a Kassai Nemzeti Színház vendégjátékában látható az Eiffel Műhelyházban. Az előadást megtekinti Szlovákia kulturális minisztere, Silvia Hroncová, aki korábban a prágai Operát igazgatta.

Ezt követően az évad 2023. szeptember 8-tól A varázsfuvola újabb sorozatával folytatódik az Andrássy úton, miközben a Magyar Állami Operaház az Egyesült Arab Emirátusok fővárosában, a dubaji operában vendégeskedik A hattyúk tava és a Pillangókisasszony előadásaival.

Borítókép: Az Operaház nézőtere (Fotó: Magyar Állami Operaház/Nagy Attila)