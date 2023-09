Díjat kap a torontói filmfesztiválon Patricia Arquette

Az Oscar-díjas Patricia Arquette a 48. TIFF Groundbreaker-díját veheti át szeptember 10-én színészi munkásságáért és nőjogi aktivistaként végzett tevékenységéért. Az elismerést tavaly Michelle Yeoh kapta – emlékeztetett rá a The Hollywood Reporter. A fesztiválon levetítik Arquette Gonzo Girl című rendezői bemutatkozását.

A torontói filmfesztivál plakátja. Fotó: Mert Alper Dervis/Anadolu Agency/AFP

Cameron Bailey, a fesztivál igazgatója szerdán „Hollywood egyik legmerészebb tehetségeként” méltatta a Tiszta románc, az Ed Wood és a Sráckor színésznőjét, hozzátéve, hogy Arquette „következetesen megkérdőjelezi a konvenciókat” és kiáll a nők jogaiért.

A Gonzo Girl, amelynek főszerepeit Willem Dafoe és Camila Morrone játssza, Cheryl Della Pietra életrajzi elemeket tartalmazó regényéből készült. Az újságírónő életének azt a szakaszát dolgozta fel könyvében, amikor Hunter S. Thompsonnak, a gonzo újságírás kiemelkedő alakjának az asszisztense volt.

A 48. TIFF műsorára tűzi Craig Gillespie Dumb Money című filmjét Paul Danóval és Pete Davidsonnal, a Lee Miller háborús fotósról készült Lee című filmet Kate Winslet főszereplésével, valamint Tony Goldwyn Ezra című drámáját Robert De Niróval és Rose Byrne-nel.

Torontóban vetítik Al Pacino és James Marsden főszereplésével a Knox Goes Away című Michael Keaton-thrillert, Kristin Scott Thomas North Star című drámáját, amelyben Scarlett Johansson és Sienna Miller látható.

Műsorra kerül David Yates Pain Hustlers című Netflix-krimije is Emily Blunttal és Chris Evansszel a főszerepekben, valamint a The Burial című, Maggie Betts rendezésében, megtörtént események alapján, Jamie Foxxszal és Tommy Lee Jonesszal forgatott filmet. A fesztiválon debütál első rendezésével Anna Kendrick (Woman of the Hour) és Chris Pine (Poolman) is.

A programban látható Brian Helgeland (Finestkind), Agnieszka Holland (The Green Border), Hamagucsi Rjuszuke (Evil Does Not Exist), Richard Linklater (Hit Man), Marco Bellocchio (Kidnapped), Taika Waititi (Next Goal Wins) és Ava DuVernay (Origin) című alkotása is.

A TIFF Tribute-díját Vicky Krieps, Colman Domingo, Andy Lau, Carolina Markowicz, Lukasz Zal, Shawn Levy, Pedro Almodovar és Spike Lee veheti át szeptember 9-én.

A hollywoodi forgatókönyvírók (WGA) és színészek (SAG-AFTRA) sztrájkja a torontói filmfesztivált is érinti. Akárcsak Velencébe, Torontóba sem utazhatott el számos filmsztár. Csak néhány kivétel akad közöttük, Ethan Hawke Wildcat című drámája, amelyben lánya, Maya Hawke Flannery O’Connort alakítja, és Michael Keaton Knox Goes Away című thrillere például engedélyt kapott a szakszervezettől, hogy színészei részt vehessenek a reklámozásában. A Torontói Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 17-ig tart.

Borítókép: Patricia Arquette (Fotó: AFP/Michael Tran)