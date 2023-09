Előttünk az ékszerek hete

A tárlat különlegessége, hogy az idei kiállításon a pályázók művei mellett a zsűri alkotásai is szerepelnek. A zsűri egyik tagja, a belga David Huycke a programsorozat keretében egy előadást is tart majd a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Auditóriumában szeptember 23-án, a művészek mentálhigiénés problémáinak feltérképezésével és kezelésével is foglalkozó alkotó, Lőrincz Réka pedig szeptember 29. és október 1. között háromnapos önismereti tréninget vezet majd a Kredenc műteremben.