Képzeletbeli tengeralattjárós utazás a Vajdahunyad-várban

Hűs hullám borzolja a tengerifű zöldjét, szikár tornyok vetnek vészjósló árnyékot az óceáni tájra. Színes, apró halak cikáznak fürge rajban, bálnák távoli éneke szól a kék derengésben, egy búvárhajó horgonyoz le titokban a roppant zátonyok védelmében.

A látogatók sosem látott tengeri tájakat járhatnak be a kiállításon (Forrás: F Exhibition)



Vajon mit rejt a tenger mélye? Miféle kísérlet veszélyezteti az óceán kincsét? Kapzsi szándék vagy hóbortos elme szövi a ravasz tervet? Aki csatlakozik a mentőakcióhoz, alámerülhet a káprázatos vízi világba, de vigyázat, a mélytengeri kaland meglepő próbatételeket tartogat!

A Vajdahunyad-várban nyíló, új őszi kiállítás és játék egy képzeletbeli, tengeralattjárós utazásra hívja a látogatókat. A látogatók sosem látott tengeri tájakat járhatnak be, miközben furfangos kérdések, megtévesztő feladványok és csodás tengerlakók teszik próbára tudásukat és érzékeiket.

Az óceánokon átívelő, izgalmas mentőakció során a résztvevők leleplezhetik a kapzsi Professzort, aki víz alatti kutatóállomásán fondorlatos terven ügyködik: egy titokzatos szerkezettel készül kivonni az óceánok értékes aranytartalmát. Az elszánt tudós mindent bevet, hogy megszerezze a kincset: váratlan akadályokkal és szemkápráztató trükkökkel zavarja össze az elmét és az érzékeket.

A feladványok megfejtéséhez bátor szívre, éles szemre és jó fülre is szükség lesz. Ám akinek sikerül túljárnia a tudós eszén, kiérdemli a jutalmat és az óceán megmentője címet!

A kiállítást járva a látogatók kideríthetik, képesek-e a próbatételek közepette is a célig kormányozni a cirkálójukat, ki tudják-e szabadítani az alvó ámbrásceteket az álomcsapdából, meg tudnak-e fejteni egy talányos buborékrajzot, és vajon elboldogulnak-e egy csapat játékos tengeri teknőssel vagy a Tű-fok parányi lakójával. Ha elég szerencsések, találkozhatnak a mélység rejtőzködő urával és tengeri birodalma különös lényeivel is.

A kalandjáték során a résztvevők tudományos ismeretekkel gazdagodhatnak, és rácsodálkozhatnak óceánok és tengerek valódi kincseire: a tiszta tengervíz fontosságára és a sokszínű vízi élővilágra. Belépéskor a látogatók szöveges játékfüzetet kapnak, amellyel lépésről lépésre kerülhetnek egyre közelebb a célhoz.

A több mint 700 négyzetméteren megvalósuló kiállítás és játék mesés látványvilággal, egyedi installációkkal, rengeteg felfedezni valóval és ajándékkal várja az érdeklődőket.

A belépőjeggyel a múzeum összes állandó és időszaki kiállítása is megtekinthető.

Az óceán kincse – mélytengeri mentőakció című kiállítás és játék 2023. szeptember 16-tól november 26-ig látogatható a Vajdahunyad-várban.

Bővebb információk a kiállítást szervező F Exhibition és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum oldalán találhatók.