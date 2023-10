A kiskőrösi középparasztság kultúrája is megjelenik az év tájházában

A találkozóra az ország minden részéből érkeztek tájházfenntartók. A megnyitón Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Brányi Mária, Veszprém megyei jogú város alpolgármestere, Péterváry-Szanyi Brigitta múzeumigazgató és Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket és hirdette ki Az év tájháza pályázat végeredményét.

2023-ban Tiszafüredről a Nyúzó Gáspár Fazekasház, a Pomázi Örökség Tájház, a kiskőrösi Szlovák Tájház és az Orfűi Malmok eddigi munkáját értékelte a bírálóbizottság.

Az év tájháza díjat elnyert kiskőrösi Szlovák Tájházra jellemző minden négyzetméterén a szakmai hitelesség. Példaértékű helyreállítást végeztek az épületen, a programjaik kiválóak, külön erényük, hogy nagy számú látogató mellett a sajátos nevelési igényű tanulói csoportokat is fogadják. Épületét és tárgygyűjteményét magas színvonalon, helyi, hagyományos értékként mutatja be, és maga mellett tudhat egy széles körű, több generációt magába fogadó, múzeumi önkéntes csapatot is.

A tájház a 19. századi helyi középparasztság életkörülményeit, kultúráját, tárgyi világát mutatja be. Berendezése a több mint 300 éve itt élő emberek életmódjának, szokásainak és tárgykultúrájának lenyomata. A betelepítés idején meglévő etnikai, nyelvi, vallási és kulturális jellemzők a mai napig meghatározzák Kiskőrös kulturális arculatát. A színpompás kiskőrösi viselet, a táplálkozási és ételkészítési szokások, a népdal- és néptáncanyag a helyi hagyományőrző csoportok munkája során él tovább. A Szlovák Tájház utcai szobája (tisztaszoba) az ünnepnapok hangulatát idézi, hisz ezt többnyire vendégfogadásra használták. A belső szoba kiállítás jellegű, tematikusan jelennek meg a szlovákok legfontosabb vallási olvasmányai, az ó-cseh nyelvű Tranosciusok, a kékfestő minták, a faragással díszített ajándéktárgyak, valamint a természetes alapanyagokból, házilag készített gyermekjátékok.

A tájháznak helyet adó vertfalú, szabadkéményes, döngölt agyagpadlós parasztház 1839-ben épült (Forrás: Kiskőrösi Szlovák Tájház)

A Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház udvarán 2021-ben kezdődött a 19. századi műhely hulladékgödrének régészeti feltárása, ahonnét rendkívüli mennyiségű kerámiatárgy töredéke kerül elő. Szűcs Imre fazekasmester elkészítette a törmelékek alapján a leletek rekonstruált másolatait. Az interpretálás kiváló, az érdeklődők a tájházban és a Kiss Pál Múzeum Tariczky Endre Régészeti Kiállításában is megtekinthetik a kutatási eredményeket. Tiszafüreden példaértékű a diákok és az önkéntesek bevonása, de a felnőtt helyi lakosok is aktívan vesznek részt az ismét virágkorát élő tájház életében.

A XIX. században Tiszafüred az alföldi fazekasság híres központja volt, számos mester neve megőrződött (Forrás: MTVA/Oláh Tibor)

A Pomázi Örökség Tájházban szerb és német nemzetiségi lakásbelsőt, viseleteket mutatnak be két elkülönített részben, ezt egészíti ki a várostörténeti kamarakiállítás. Érdekes kezdeményezés, hogy minden évben készítenek rendezvényekkel egybekötött időszaki kiállításokat, amely új műfaj a tájházakban. Ez a kezdeményezés, továbbá a sok saját program hozza azt, hogy a tájház maga is a helyi nemzetiségek tagjait is vonzó közösségi térré vált Pomázon.

Az Orfűi Malmok alapítványi fenntartású, példaértékű intézménykomplexum. Hiteles helyreállítású régi, és új, a közönségfogadást és a hagyományos malmok technológiai sokszínűségét bemutató épületei nagyszámú látogatót vonzanak, a múzeumi funkció mellett számos szolgáltatást nyújtanak. Ipari műemlékként a vízimalom tekinthető meg, és 2016-tól új attrakcióként a papírmalom papírmerítő műhelyében tartanak foglalkozásokat. Kiváló a kapcsolatuk a lakossággal, a környékbeli őstermelőkkel, rengeteg rendezvényhez biztosítanak helyszínt.

Borítókép: Tisztaszoba a kiskőrösi Szlovák Tájházban (Forrás: Szlovák Tájház)