Angelina Jolie ikonikus szerepbe bújik

A görög származású Maria Callasról (1927–1977) 2002-ben Franco Zeffirelli rendezett filmet Fanny Ardant-nal a főszerepben Mindörökké Callas címmel. Most Pablo Larraín feldolgozásában láthatjuk a rendkívüli énekesnő élettörténetét. Pablo Larraín tavaly jelentette be, hogy Callasról fog forgatni.

Régi álmom volt, hogy egyesíthessem két legnagyobb és személyes szenvedélyemet, a mozit és az operát

– nyilatkozta akkor a független produkcióban készülő filmről. Jolie pedig hangsúlyozta, hogy nagyon komolyan veszi a szerepét, mert felelősséget érez a világhírű szoprán örökségének megőrzéséért, és mindent megtesz, hogy megbirkózzon a feladattal.

A címszerepben látható Jolie mellett Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee és Valeria Golino is szerepel majd a filmben.



A Maria című filmben a világ leghíresebb operadívája a hetvenes években Párizsban tekint vissza nyüzsgő, csodálatos és tragikus életére.

A már javában zajló forgatás, amelynek helyszínei között szerepel a francia főváros mellett Görögország, Budapest és Milánó is, nyolc hétig tart – számolt be róla a deadline.com hollywoodi hírportál hétfőn.

A forgatókönyvet, amely még a hollywoodi forgatókönyvírók sztrájkja előtt elkészült, Steven Knight írta. A producerek között van Juan de Dios Larraín, Jonas Dornbach és Lorenzo Mieli is.

Maria Callas Hollandiában, 1973 (Forrás: Wikimedia)



Jolie jelmezeit Callas eredeti ruhái alapján készítették el. A portál fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a produkció a PETA állatvédő szervezettel is felvette a kapcsolatot, mivel Jolie értékes eredeti szőrméket is visel majd a filmben Massimo Cantini divattervező archív kollekciójából. A színésznő azonban korunk városlakóhóbortjának megfelelve, új szőrmét nem ölt magára a filmben. Legalábbis ebben állapodtak meg az állatvédő szervezettel. Hogy mit tesz és nem tesz a megállapodás szellemében az állatok jogaiért (?) küzdő, vegán életformát propagáló szervezet, amely egyebek mellett azt hirdeti: „amikor sajtot szelsz, nemi erőszakot követsz el” (mert a tejtermelés érdekében az állattartók mesterséges megtermékenyítést, tehát erőszakot alkalmaznak), nos, arról nem ad hírt a Deadline.com. Mint ahogy arról sem, eszik-e sajtot Angelina Jolie a készülő filmben.

Borítókép: Maria Callas szeretőjével, Arisztotelész Onassisszal 1959-ben (Fotó: Getty Images/Corbis/Hulton Deutsch)