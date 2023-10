Emlékezés a legendás zenészre, Radics Bélára

„Pályája csúcsán tömegek rajongtak érte, koncertjein tízezrek nézték tombolva, ahogy fogaival tépi a húrokat, virtuóz játékával kiváló zenészek generációit inspirálta, sokan minden idők legjobb hazai gitárosának tartják, és a »magyar Jimi Hendrix«-ként emlegetik. Radics Béla végül nem bírta elviselni a hatalom folyamatos áskálódását: az alkoholba menekült” − foglalja össze a tragikus sorsot a Híradó.hu cikkének szerzője.

Radics Béla, azaz RB kapitány a zene mellett az irodalom és a történelem szerelmese is volt (Fotó: Fortepan/Urbán Tamás)

A legendás zenész szegény munkáscsaládba született, 1946. február 6-án. Angyalföld legendásan rossz hírű, Tripolisz nevű részén, egy szoba-konyhás lakásban nőtt fel, szerény körülmények között. Kisgyerekkorától kezdve nagyon szeretett olvasni, az irodalom mellett a történelem is érdekelte, a háborús történeteket különösen kedvelte, innen ered közismert beceneve, az „RB kapitány” is. Bill Haley és Chuck Berry volt a példaképe, de nagy hatást gyakoroltak rá a korszak legendás zenekarai, a brit The Shadows és az amerikai instrumentális gitárcsapat, a The Ventures is − olvashatjuk az írásban, amelyből megtudhatjuk azt is, hogy Radics Béla a szakmunkásképzőben dízelmotor-szerelőnek tanult, apjával együtt járt dolgozni a hajógyárba, a katonaságot kamaszkori szívideggyulladása miatt úszta meg.

Később a Magyar Acélárugyárba került ipari tanulónak, ahol tehetségére felfigyelve meghívták az üzem zenekarába játszani. Már az Atlantisban megmutatta óriási tehetségét, és a koncertjein sokszor alig lehetett lecsillapítani a tomboló közönséget. A Sakk-Mattban már a fogával tépte a húrokat. Táboruk folyamatosan nőtt, hírük szájhagyomány útján terjedt, az ország minden tájáról ezrek jártak a fellépéseikre, keddenként az Ifjúsági Parkban, hétvégenként törzshelyükön, a Danuvia Művelődési Házban is rendszeresen telt ház előtt zenéltek. A műsoruk részét képező Cream- és Hendrix-számok egy részét ekkortájt már Miklós Tibor magyar szövegével énekelték − idézi fel a megjelent életrajzi összefoglaló, amelyből egyebek mellett az is kiderül, hogy a legendás gitáros a Tűzkerékkel óriási népszerűségre tett szert, de a Bika, azaz a Taurus juttatta a csúcsra.

Radics Béla ihlette a P. Box zenekar egyik leghíresebb dalát, A zöld, a bíbor és a fekete című slágert is, a sírfelirata pedig így szól: „Minden idők legnagyobb magyar gitárosa. Legyen neki könnyű a föld!”

Borítókép: A Taurus együttes tagjai, Balázs Ferenc, Som Lajos, Radics Béla és Brunner Győző 1972-ben (Fotó: MTI/Bara István)