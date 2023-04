Rock and roll-mozi – nem csak idősebbeknek

Beszédesek a rosszemlékű ötágú vörös csillagtöredék alsó két szárából kiinduló törésvonalak, amelyek tagolják a plakátképet: egyfelől a korszellemnek megfelelően munkáscsalád nézi a kéken villogó képcsöves televíziót, a másik szekcióban Radics Béla legendás szupergruppja, a Taurus koncertrészlete tűnik fel halvány árnyalatban. A többiben jórészt maga a főhős szerepel lobogó sörényével, jellegzetes bajusz-szakállával és persze, mint örök védjegy, ott az elmaradhatatlan bíbor színű Gibson gitár is.

Május 4-től látható a mozikban a Radics Béla életéről szóló dokumentumfilm

Ha csupán ennyivel jellemeznénk Klacsán Gábor nemrégiben elkészült életrajzi filmjét, a Radics Béla, a megátkozott gitárost, az is elég lenne. Ettől persze sokkal többről van szó. Tipikus munkásszülők egyetlen gyerekéről, aki istenadta zenei tehetségével szeretne kitörni az angyalföldi szocproli miliőből.

A történet sokak számára ismert: a jobb sorsra érdemes gitárzseni minden erre irányuló kísérlete kudarcba fullad, a monopolista, aczéli kultúrhatalom nem kér Radics Béla művészetéből, ő pedig nem hajlandó a kompromisszumra. Ezen a ponton akár véget is érhetne a történet, ha nem kellene végignéznünk a főhős relatíve hosszúra nyúlt agóniáját: mindennapos küzdelmét az alkohollal és az őt körülvevő világgal.

Ha valakire, hát a magyar Gitárkirályra nagyon is igaz a sokat idézett mondás, miszerint a szocializmusban két út létezik: az egyik az alkoholizmus, a másik nem vezet sehova… Nos, éppen ezt szimbolizálja a vörös csillag – allegóriájában Radics Béla – által megrepesztett plakátkép.

Klacsán Gábor elmondása szerint olyan „kreatív dokumentumfilmet” készített, amelyben dokumentumelemek keverednek a fő játéktémával. Deklarált célja a „rock and roll-mozin” keresztül az utódgenerációk megszólítása, egy letűnt korszak politikai-társadalmi-kulturális vonatkozásainak megismertetése:

Hiszünk abban, amit Béla „angol szellemnek” nevezett és a szabadság érzést jelentette, az benne van a mai fiatalokban is.

Hozzátette: ők azok az egyre szűkülő mozilátogató rétegek, akiket be szeretnének vonzani és leültetni a filmvászon elé. Zenés film lévén tizennyolc dal hangzik el, amelyek jó része világsláger, vagy épp magyar szerzemények. – Hogy a mai fül számára befogadható legyen, hogy a fiatalok számára zeneileg, hangképileg értelmezhető legyen, Radicshoz hasonló zsenialitás kellett – magyarázta a producer-rendező Alapi Istvánra utalva, aki az elhunyt gitáros zenei dublőreként játszotta fel újra a régi dalokat.

A film operatőre elmondta:

A fényelések és a vágások azt sugallják, hogy a rock and roll, a rockzene – amely a világon mindenütt a szabadság muzsikája és feltördelte a kulturális burkot – engedte kiteljesedni a fiatalokat, hozzáfűzve, hogy igyekezett mindezt képileg, vagyis világításokkal, színekkel is megmutatni a nézőknek.

Grátz Márk azt is elárulta: ahhoz képest, hogy szűkre szabott mozgástérrel, szerény anyagi lehetőséggel vágtak neki a forgatásnak, az elkészült alkotásból a maximumot sikerült kihozni. – Itt mindenki három-négy-öt ember munkáját végezte – vette vissza a szót Klacsán Gábor.

– Ne a költségvetési oldalát nézzék, hanem a színészek teljesítménye, valamint a zeneisége alapján ítéljenek – hívta fel a figyelmet. Hozzáfűzte: Márkkal a közös gondolkodás, a filmről, mint történetmesélésről alkotott azonos véleményük ellenére is parázs viták jellemezték munkájukat. Mindketten azonban fontosnak tartották a tárgyak hitelességét, e kritériumhoz következetesen tartották magukat.

– Igyekeztünk felrúgni a műfaji határokat, hogy minél hatékonyabban tudjuk elmesélni Béla életét – mutatott rá Klacsán Gábor.

A rendezőtől azt is megtudtuk, hogy április 23-tól az ország hét nagy art mozijában, köztük Budapesten az Uránia filmszínházban, háromnapos rendezvénysorozatokat indítanak. A Magyarock Filmfesztiválon bemutatják az utóbbi negyven év magyar rockzenei témájú játék-, illetve dokumentumfilmjeit, közötte a premier előtti Radics Béla, a megátkozott gitáros alkotást is. – Igyekszünk egy pici interaktivitást is belevinni a mozik élményébe: Alapi Istvánnal, vagy más kollégával kívánjuk bemutatni a gitározás fejlődését, fogásait – avatott be terveibe Klacsán, hozzátéve, hogy mindemellett az embereket személyesen megszólítva beszélgetnének Radics Béláról.

Arra felvetésre, miszerint a filmben jelentős hangsúllyal esik latba a főhős alkoholizmusa, miáltal a néző negatív képet alakíthat ki róla, a rendező határozott nemmel válaszolt:

A realitásokat és a valós tényeket figyelembe véve tisztelettel és szeretettel kezeltük Radics személyét. Egy picit idealizált figurát mutatunk, de ő nagyon meghatározóan összetett személyiség, annak minden pozitív és negatív jegyeivel egyetemben.

– Az általam megjelenített Radics Béla figura vállaltan nem úgy néz ki a film végén, mint ahogyan az élete végén igen súlyos állapotában – tette hozzá, kiegészítve azzal, hogy a sikerei csúcsát élő gitárkirályt viszont hajszálpontosan, a leghitelesebben ábrázolták, amelyhez nagyon kevés archív felvétel állt rendelkezésre.

– Másfelől – folytatta a rendező-producer – hitelességi kérdéseket feszegetnénk azzal, ha Béla utolsó tíz évét a valóságtól nagyon eltérően mutattuk volna be. Elmondta: két dolog determinálta, határozta meg Radics életét: egyik a környezetéhez, a hatalomhoz való hozzáállása, másrészt a kompromisszumképtelensége. Egyetlen kivétellel csupán – egyébként pokoli rossz kompromisszum eredményeképpen –, amikor Som Lajost kirakták a Taurusból. Célunk, hogy a film alapján megismerjék az életét, a benne rejlő kettősséget, a tipródást, ami a főhőst elvezette a végkifejletig. Fontos továbbá, hogy ezek mentén meg is szeressék őt.