Különös háztűznéző: megpróbálta rágyújtani az épületet korábbi élettársára a bosszúszomjas nő

A késő esti órákban előbb volt párja alvó barátnője alatt gyújtotta fel az ágyat, majd a lakás más pontján is tüzet okozott. Ezt a ház lakói időben észlelték, és sértetlenül az utcára tudtak menekülni – áll a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivőjének tájékoztatásában. Az ügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatásának elrendelését.

Forrás: MTI2025. 11. 06. 9:52
Letartóztatását indítványozta az ügyészség annak a többszörösen büntetett nőnek, aki rá akarta gyújtani a házat korábbi párjára Szegeden – tájékoztatott a Csongrád–Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. Grósz Tamás közölte, hogy

a nőt több ember sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítják.

A megalapozott gyanú szerint a nő november elején volt élettársa otthonában töltötte az éjszakát. 

A gyanúsított összeveszett volt párjával és annak jelenlegi élettársával, akiket azzal fenyegetett meg, hogy rájuk gyújtja a házat. 

Úgy is tett. A késő esti órákban előbb volt párja alvó barátnője alatt gyújtotta fel az ágyat, majd a lakás más pontján is tüzet okozott. Ezt a ház lakói időben észlelték, és sértetlenül az utcára tudtak menekülni. A vármegyei főügyészség szökés és elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének, illetve a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatásának elrendelését. 


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

