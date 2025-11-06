napidőjárásszellő

Tökéletes őszi nap: napsütés és enyhe szellő

Országszerte túlnyomóan napos időre készülhetünk csütörtökön, a legtöbb helyen zavartalanul ragyog majd a nap. Csapadék nem valószínű, a szél legfeljebb északnyugaton élénkülhet meg.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 6:32
Csütörtökön sokfelé derült, napos idő várható, csak helyenként jelenhet meg némi gomolyfelhő. Esőre sehol sem kell számítani áll – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Cütörtök délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad, de az ország északnyugati részén időnként megélénkülhet. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14-15 fok körül alakul, késő estére pedig 0 és +8 fok közé hűl le a levegő.

Számottevő fronthatás nem várható, így a frontérzékenyek is fellélegezhetnek. Az időjárás nem okoz komolyabb terhelést a szervezetnek, a korábban jelentkező panaszok enyhülhetnek vagy akár teljesen megszűnhetnek – derül ki a Köpönyeg legújabb orvosmeteorológiai jelentéséből.

Szombaton párás, felhős időre ébredünk, vasárnapra hűvösebb lesz

Pénteken a reggeli ködfoltok gyorsan feloszlanak, és változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk. Nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű, csapadék sehol sem lesz. A hőmérséklet napközben 14 fok körül alakul – írja a Köpönyeg az előrejelzésében.

Szombaton borongósabb, párás időre készülhetünk. Elszórtan előfordulhat gyenge eső vagy szitálás, a délkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet továbbra is 14 fok körül tetőzik.

Vasárnap folytatódik a felhős, szürke idő, de a Dunántúlon a délutáni órákban már kisüthet a nap. Keleten még előfordulhat kisebb eső, és néhány fokkal hűvösebb lesz, 12-13 fok körüli maximumokkal.

Hétfőn változóan felhős, többnyire száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet, de csapadék csak elvétve fordulhat elő. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)


