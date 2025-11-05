Sietni kell a dióbeszerzéssel a karácsonyi bejglihez

Rendkívüli

Idén a magyarországi diótermés mennyisége elmarad a tavalyitól, és a hazai szükséglet kielégítéséhez a megszokottnál korábban, akár már év végére szükségessé válhat az importdió behozatala is. A diós bejgli drágulni fog, viszont a termés minősége legalább jó lett.

2025. 11. 05.
A korai és hagyományos diófajták betakarítása idén szeptember első és második hetében kezdődött meg, ami időben megfelel az előző évek átlagos szezonkezdetének. Október közepén már be is fejeződtek a betakarítási munkák és országos átlagban összességében gyenge közepes termés alakult ki – közölte piaci összefoglalójában a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.

20220915 LengyeltótiKözepes termés várható idén Közép-Európa egyik legnagyobb dióültetvényén, Lengyeltótiban. Bő két hete zajlik ott a szüret. Az aszály nyomai a dión is látszanak, apróbbak a szemek, de a minőséggel nincs probléma.Az idénymunkások gereblyével a sorok közepére húzzák a diót és egy gép felsöpri ezeket. A gép a feldolgozóba viszi a terményt, ahol először mossák, válogatják, szárítják és utána csomagolják. diós bejgli, Fotó: Lang Róbert lrSomogyi Hírlap
A gyenge, közepes termés együtt jár a diós bejgli drágulásával  Fotó: Lang Róbert

A terméscsökkenést idén is az időjárás okozta, annak ellenére, hogy a csaknem az egész országra kiterjedő, április 7-8-ai fagyhullám a diót még csak mérsékelten érintette, mivel ez a gyümölcsfajunk későn fakad és virágzik. A hazai diófelület fele az észak-keleti országrészben található, ahol pedig május 10-én pusztított fagy, ami már a legérzékenyebb fejlődési stádiumában érte a diót. 

Különösen a korai érésű fajták szenvedtek jelentős károkat, de ezek körzetenként is nagyon eltérő mértékben jelentkeztek. Az észak-keleti termesztőkörzetekben számos ültetvényben súlyos, esetenként teljes volt a terméskiesés.

A dunántúli dióültetvényeket elkerülték a májusi fagyok, így a termésmennyiségben idén gyakorlatilag kettészakadt az ország.

A fagykárokat követően ráadásul áprilistól június végéig az ország legtöbb térségében aszályos időszak uralkodott, amely tovább rontotta a terméshozamot, különösen az extenzív, öntözés nélküli ültetvényekben, vagyis a diótermelők nagy részénél. A Dunántúl térségében viszont a csapadékviszonyok is kedvezőbben alakultak az országos átlagnál. E hatások eredőjeként országos viszonylatban gyenge közepes lett a termés. Az ország legjelentősebb diótermesztő térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a tavaszi fagyok különösen súlyos kiesést okoztak, a hozam mindössze a megszokott mennyiség 30-50 százalékát érte el. A térségben a nyár elején jelentkező jégverés tovább súlyosbította a helyzetet, mivel a csonthéjképződés korai szakaszában érkezett, így a termés nagy része lehullott, a fán maradt szemek jelentős hányada pedig sötét elszíneződést mutatott.

Bár a tavaszi és kora nyári időszakban tapasztalt aszály hatására a dió mérete csökkent, ez a minőségi paramétereket végeredményben nem befolyásolta negatívan. Az előző évben gyakori dióbélbarnulás idén csak szórványosan fordult elő.

Franciaországban és Görögországban szintén alacsonyabb hozamokat jeleztek előre, ami a régiós piaci árak általános növekedését eredményezi. A nyers héjas dió nettó termelői ára erősen függött a minőségi paraméterektől, de általában a kilónkénti 600-1000 forintos tartományban szóródott, jellemzően 700-800 forint magasságában. A fogyasztói árakban is nagy a szórás, a 3000-5000 forint/kilogrammos áron adják a dióbelet, minőségi kategóriától függően: a feles dió a drágább, a tört szem az olcsóbb kategória. 

Az Agrárközgazdasági Intézet október végén 5-14 százalékos áremelkedést mért az egy évvel korábbiakhoz képest. 

Ez a relatíve gyenge hazai termésen túl az európai diótermés csökkenésének is tulajdonítható. A hazai diószükséglet kielégítéséhez így az idei évben a megszokottnál korábban, vagyis akár már év végén importdió behozatala is szükségessé válik.

Az EU-ban egyébként Románia a vezető diótermelő, amit elsősorban a kistermelők tulajdonában lévő diófáknak, kisebb ültetvényeknek köszönhet. Az utóbbi években ugyanakkor egyre élénkebb kereskedelmi érdeklődés mutatkozik az intenzív, nagyüzemi dióültetvények iránt, ami új lendületet adhat az ágazatnak. A termő gyümölcsösök száma várhatóan tovább emelkedik, részben az EU által nyújtott támogatásoknak köszönhetően, amelyek ösztönözték az új telepítéseket, fokozatosan kiváltva az elöregedett, alacsony hozamú fákat.


 


 

