Sietni kell a dióbeszerzéssel a karácsonyi bejglihez

A korai és hagyományos diófajták betakarítása idén szeptember első és második hetében kezdődött meg, ami időben megfelel az előző évek átlagos szezonkezdetének. Október közepén már be is fejeződtek a betakarítási munkák és országos átlagban összességében gyenge közepes termés alakult ki – közölte piaci összefoglalójában a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.

A gyenge, közepes termés együtt jár a diós bejgli drágulásával Fotó: Lang Róbert

A terméscsökkenést idén is az időjárás okozta, annak ellenére, hogy a csaknem az egész országra kiterjedő, április 7-8-ai fagyhullám a diót még csak mérsékelten érintette, mivel ez a gyümölcsfajunk későn fakad és virágzik. A hazai diófelület fele az észak-keleti országrészben található, ahol pedig május 10-én pusztított fagy, ami már a legérzékenyebb fejlődési stádiumában érte a diót.

Különösen a korai érésű fajták szenvedtek jelentős károkat, de ezek körzetenként is nagyon eltérő mértékben jelentkeztek. Az észak-keleti termesztőkörzetekben számos ültetvényben súlyos, esetenként teljes volt a terméskiesés.

A dunántúli dióültetvényeket elkerülték a májusi fagyok, így a termésmennyiségben idén gyakorlatilag kettészakadt az ország.

A fagykárokat követően ráadásul áprilistól június végéig az ország legtöbb térségében aszályos időszak uralkodott, amely tovább rontotta a terméshozamot, különösen az extenzív, öntözés nélküli ültetvényekben, vagyis a diótermelők nagy részénél. A Dunántúl térségében viszont a csapadékviszonyok is kedvezőbben alakultak az országos átlagnál. E hatások eredőjeként országos viszonylatban gyenge közepes lett a termés. Az ország legjelentősebb diótermesztő térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a tavaszi fagyok különösen súlyos kiesést okoztak, a hozam mindössze a megszokott mennyiség 30-50 százalékát érte el. A térségben a nyár elején jelentkező jégverés tovább súlyosbította a helyzetet, mivel a csonthéjképződés korai szakaszában érkezett, így a termés nagy része lehullott, a fán maradt szemek jelentős hányada pedig sötét elszíneződést mutatott.

Bár a tavaszi és kora nyári időszakban tapasztalt aszály hatására a dió mérete csökkent, ez a minőségi paramétereket végeredményben nem befolyásolta negatívan. Az előző évben gyakori dióbélbarnulás idén csak szórványosan fordult elő.