NNGYK

Most mindent megtudhat a mérgező növényekről: fontos egészségügyi adatbázis vált elérhetővé

Elérhetővé vált egy új online adatbázis, amely a leggyakoribb mérgező, allergén, irritáló és akár rákkeltő növényeket mutatja be. A gyűjtemény célja, hogy a lakosság könnyen hozzáférhető, megbízható információkhoz jusson az egészségre ártalmas növényfajokról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 9:45
Már elérhető az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján az új adatbázis, amely a veszélyes növényfajokat mutatja be. A gyűjtemény a leggyakrabban előforduló mérgező, allergén, irritáló, maró hatású és rákkeltő növényeket sorolja fel – azokat, amelyekkel a lakosság a mindennapok során is találkozhat.

Taxus baccata, European yew shoot with red cone. Whole plant is highly deadly poisonous. Child hand picking red berry, poisoning concept.
Illusztráció (Fotó: Shutterstock/FotoHelin)

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint 

a rendszer célja, hogy bárki gyorsan és hiteles forrásból tájékozódhasson az emberi egészségre potenciálisan ártalmas növényekről. Külön figyelmet kaptak azok a fajok, amelyekkel kapcsolatban gyakran érkeznek lakossági bejelentések az NNGYK-hoz.

Az adatbázis – ahol rendelkezésre állnak ilyen adatok – az állatokra gyakorolt mérgező hatásokat is feltünteti.

A felület nemcsak leírásokat, hanem fényképeket is tartalmaz, megkönnyítve a növények beazonosítását. A leírások kitérnek a növénnyel való érintkezés különböző módjaira – például lenyelés, pollen belélegzése vagy bőrkontaktus – és azok egészségügyi következményeire.

Magyarországon évente mintegy 200–250 növénymérgezési esetet jelentenek az egészségügyi intézmények, de az ilyen esetek tényleges száma ennél jóval magasabb. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz évente 350–450 hívás érkezik növények okozta mérgezésekkel kapcsolatban. 

A legtöbb eset a 1–4 éves korosztályt érinti, akik kíváncsiságból gyakran kóstolgatják a színes bogyókat, virágokat vagy akár a vázában lévő vizet.

A mérgezések tüneteiről és az első teendőkről az ETTSZ zöldszámán (06 80 20 11 99) kérhető tanácsadás, amely éjjel-nappal, ingyenesen hívható.

Az adatbázis az NNGYK honlapján, az Adatbázisok, nyilvántartások menüpont alatt érhető el. Az új rendszer hasznos segítséget kínál mind a szakembereknek, mind a lakosságnak a veszélyes növények felismeréséhez és az egészségkárosító kockázatok megelőzéséhez.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu