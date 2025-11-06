Nőtt az ipari termelés, a beruházások ösztönzését tovább fokozza a kormány – ezekkel a programokkal

Brüsszel évek óta elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. A kormány, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére, Magyarország forrásait nem Ukrajna és a háború finanszírozására, hanem a magyar ipar és a hazai kkv-k támogatására fordítja, miközben folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el. Ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Szeptemberben nőtt az ipari termelés (Fotó: Kurucz Árpád)

Szeptemberben éves és havi alapon egyaránt 1,3 százalékkal nőtt az ipari termelés volumene. Ez pozitív eredmény, a kormány azonban továbbra is mindent megtesz az ipar fellendítése és a vállalkozások további erősítése érdekében. Ezért a kormány:

a Demján Sándor-program részeként több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését,

bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt,

elindítja az 1+1 program második ütemét, valamint megvalósítja a 150 új gyár programot.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a legnagyobb súlyú alágak közül:

a számítógép,

elektronikai,

optikai termék gyártás,

az élelmiszer,

ital,

dohánytermék gyártás is bővült.

A kibocsátást továbbra is fékezi a háború elhúzódása, az EU rémes vámmegállapodása, valamint az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye. Ennek ellenére

Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikájának Magyarországon is akadnak követői: a Tisza Párt célja a bankadó és a multik különadójának csökkentése vagy kivezetése. Helyette brutális többkulcsos jövedelemadóemeléssel sújtanák a munkavállalókat, megadóztatnák a nyugdíjakat és elvennék a sok százezer család megélhetését biztosító termelő ipari vállalkozások adókedvezményét, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

A kormány nem fogja hagyni, hogy a bankok és a multik kivonuljanak a közteherviselésből, és azt a magyar családoknak és vállalkozásoknak kelljen megfizetniük. A termelő ipari vállalkozások támogatását pedig nem megszüntetjük, hanem tovább növeljük, mert hiszünk benne, hogy fejlesztő államra van szükség. Ahogyan eddig, úgy a jövőben is folytatjuk a küzdelmet a családok, a nyugdíjasok, a hazai kkv-k és a magyarországi ipar védelme érdekében!

A kormány tovább ösztönzi a beruházási aktivitást

A hosszú távon fenntartható növekedés elérése és a magyar ipar fellendítése érdekében a kormány mindent megtesz, hogy tovább fokozza a beruházási aktivitást.

Ezért a Demján Sándor program részeként több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatják a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. 2025. október 6-tól bevezették a fix 3 százalékos kkv hitelt. Megduplázták a Demján Sándor-tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét. Elindítják a Demján Sándor 1+1 program második ütemét, 20 milliárd forint keretösszeggel. Megvalósítják a 150 új gyár programot.

A magyarországi ipart tovább erősíti, hogy hazánk a béke szigeteként találkozási pontot képez a nyugati és keleti tőke, tudás és technológia között. A BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP vagy az EcoPro – írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.