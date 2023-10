Kiábrándító Az ördögűző új része

Az 1973-as Az ördögűző mára a műfaj egyik klasszikusává vált: előkelő helyen szerepel a valaha készült leghatásosabb, legijesztőbb horrorfilmek listáján. Az évtizedek során többször megpróbálkoztak a folytatásával, ám – ahogy az általában lenni szokott – az utólag készült darabok nem érték el az első rész színvonalát. Arra ugyanakkor mégiscsak jók voltak, hogy franchise-zá alakítsák a filmet.

Victor a lánya, Angela ágyánál (Forrás: UIP-Duna Film)

A sorozatindító epizód mozikba kerülésének 50. évfordulója így jó alkalmat kínált a jogokat 400 millió dollárért megszerző Universal stúdiónak arra, hogy új életet leheljen a szériába – nem is egy, de rögtön három filmmel. A tervek szerint ugyanis Az ördögűző: A hívő egy új trilógia nyitódarabja, mely ugyanúgy David Gordon Green nevéhez kapcsolódik majd, mint a Halloween – A rémület éjszakája (1978) című horrorklasszikust kiegészítő, 2018 és 2022 között forgatott trilógia.

Az illetékesek alighanem a számok hatására adtak zöld utat David Gordon Green újabb triplázásának: az általa írt és rendezett Halloween-filmek 63 millió dollárba kerültek, ugyanakkor 496 milliót hoztak világszerte, elkészítésük tehát nagyon is jövedelmező vállalkozásnak bizonyult. Csakhogy van néhány további tényező is, melyeknek a döntéshozók feltehetőleg nem tulajdonítottak kellő jelentőséget: a széria második része jóval langyosabb fogadtatásban részesült, mint az első. A harmadik esetében

több néző és rajongó is felvetette az internet különféle felületein, hogy így kell-e bánni egy klasszikussal, illetve hogy Greennek van-e egyáltalán érzéke a horrorhoz. És e kérdések Az ördögűző sorozat 2023-as új fejezetének nyitánya kapcsán is feltehetők.

A történet Haitin kezdődik. A felütésben Victor Fielding (a 2020-as Egy éj Miamiban… című filmben nyújtott teljesítményéért Oscar-jelölt Leslie Odom Jr.) várandós felesége egy természeti csapás következtében balesetet szenved, és az orvosok nehéz döntés elé állítják a fiatal férjet: vagy a neje életét mentik meg, vagy a magzatét, a kettő együtt nem megy – válasszon hát.

A következő képsor tizenkét évvel később játszódik, az Amerikai Egyesült Államokban: Victor nagy szeretettel – és egyedül – neveli a lányát, Angelát, aki egyre határozottabban érdeklődik az édesanyja iránt, ám az apja nem akar róla beszélni.

Aztán Angela egy napon nem ér haza a megbeszélt időre: legjobb barátnőjével, Katherine-nel együtt eltűnt. A lányok csak három nap múltán bukkannak elő, és igencsak furcsán viselkednek: mintha nem lennének önmaguk.

Aztán kiderül, hogy megszállta őket a gonosz, és…

Ezúttal nem egy, hanem két lányt száll meg a gonosz (Forrás: UIP–Duna Film)



És a film nagyjából eddig érdekes. Minden, ami ezután következik, jórészt ismerős a korábbi epizódokból. A szereplők pedig olyannyira sematikusak, hogy egy sincs közülük, aki megragadná a néző figyelmét, akiért izgulhatna, akinek szurkolhatna – ráadásul az sem derül ki egyértelműen, melyikükre utal a cím, vagyis ki a hívő közülük.

Ha mindez még nem volna elég: a film nem félelmetes, nem ijesztő, még csak nem is nyomasztó, ami egy horror esetében bizony jókora hiba.

Működőképes történet összerakása, érdekes karakterek megalkotása, a légkör megteremtése helyett David Gordon Green két dologra ügyelt. Arra, hogy összefércelje ezt a filmet az 1973-as klasszikussal, és arra, hogy mennyiségi változtatásokat eszközöljön. Csakhogy a létszám növeléséből – hiszen ezúttal két fiatalból kell kiűzni a gonoszt, és nem egy, de több vallás képviselői is megpróbálkoznak vele – még nem következik, hogy a feszültség hatványozódna, a cselekmény érdekesebbé válna, s lenne tétje az egésznek.

Az pedig gyanítható, hogy Az ördögűző: A hívő nézői közül sokan nincsenek tisztában vele, kicsoda valójában Chris MacNeil (Ellen Burstyn) és Regan MacNeil (Linda Blair), így ők egyszerűen nem értik majd, miért került elő és miért szerepel a filmben ez a két figura. Persze olyanok is lesznek, akik tisztában vannak a válasszal – az 1973-as filmben Linda Blair alakította a megszállt kislányt, Ellen Burstyn pedig az édesanyját –, de még azok is úgy érezhetik, hogy

szerepeltetésük csupán technikai megoldás, nincs dramaturgiai funkciója: összeköttetést teremt a nyitóepizóddal, de a cselekményt már nem mozdítja előre.

Igaz, ebben talán az is benne van, hogy David Gordon Green csak a következő részben szeretné előtérbe helyezni Regant.

Ebben a filmben több vallás képviselője próbálja kiűzni a gonoszt a megszállottból (Forrás: UIP–Duna Film)

Így vagy úgy, Az ördögűző új része súlytalan és üres. Hiányzik belőle az első, eredeti film újszerűsége és sokkoló, felkavaró jellege, és épp csak érzékelteti, mivel jár, ha az ember egy túlvilági lénnyel – egy démonnal – kezd harcba. Ennek részletezése helyett inkább

egy középszerű családi film üzenetét visszhangozza: a közösség sokat segíthet, de a családtagok egymás iránt érzett szeretete még fontosabb. Köszönjük, de ez alapból közhelyes, egy ördögűzős filmtől pedig kimondottan kevés.

És bár William Friedkin, a két Oscar-díjjal elismert 1973-as alkotás rendezője nem érhette meg e folytatás bemutatóját – hiszen idén augusztusban, 87 éves korában eltávozott közülünk –, készítésének híre azért eljutott hozzá. Egy barátja és kollégája – bizonyos Ed Whitfield – az X-re (korábban: Twitter) és Facebookra kitett posztja alapján nem volt odáig tőle:

Ed, a fickó, aki az új Halloween-folytatásokat készítette, most azon van, hogy az Ördögűzőhöz is készít egyet. […] Az én jellegzetes filmemet készül meghosszabbítani az az ember, aki az Ananász expresszt rendezte. Nem akarok ott lenni, amikor ez megtörténik. De ha létezik szellemvilág, és vissza tudok térni, azt tervezem, hogy megszállom David Gordon Greent, és pokollá teszem az életét!

– mondta a rendező barátja.

A végeredmény ismeretében kijelenthetjük: Friedkin fenntartásai nem voltak alaptalanok. A stúdió jövőre tervez kijönni a trilógia második részével. Persze, hogy csakugyan elkészül-e a folytatás, az elsősorban attól függ, hogy Az ördögűző: A hívő hogyan teljesít a pénztáraknál. És mert eddig 50 millió dolláros jegybevételt termelt világszerte, 30 millió dolláros gyártási költsége már meg is térült.

Azaz: William Friedkinnek egy darabig még nem lehet nyugalma, bárhol is van most.

Linda, a profi terapeuta Linda Blair – aki az 1973-as Ördögűzőben a megszállott kislányt alakította – csupán rövid ideig látható a 2023-as folytatásban. A színésznő elsősorban tanácsadóként működött közre az új epizód elkészítésében. Az ördögűző: A hívő jeleneteinek felvétele ugyanis olyan pszichológiai megpróbáltatások elé állította az Angelát és Katherinet alakító, fiatal színésznőket, Lidya Jewettet és Olivia O’Neillt, hogy be kellett vonni egy olyan szakértőt, aki egyszer már átesett valami hasonlón.

– Több, lelkileg borzasztóan megterhelő, veszélyes jelenetet kell eljátszaniuk. Arra törekedtünk, hogy Lidya és Olivia pszichológiai szempontból biztonságban legyen, ezért kellett egy segítő kéz, amely végigvezeti őket ezen a nagyon szűk és kanyargós ösvényen. Linda óriási segítség volt, profi mentálhigiénés terapeutaként működött közre – árulta el David Gordon Green társforgatókönyvíró-rendező a Fandango rajongói horrorportálnak.

Jelenet Az ördögűző: A hívő című filmből

(Az ördögűző: A hívő/The Exorcist: Believer. Feliratos amerikai horrorfilm. Játékidő: 113 perc. Rendezte: David Gordon Green, 2023. A hazai mozipremier dátuma: október 12. Forgalmazza a UIP–Duna Film.)