Metállegendák vasárnap Budapesten

Az 1988-ban alapított Paradise Lost több mint kétmillió albumot adott el világszerte, és olyan világelső rock- és metálelőadók jegyzik fontos inspirációként, mint az Anathema, a Cradle of Filth, a Katatonia, a Moonspell, a Lacuna Coil, a HIM és a Nightwish. Ami pedig az ő nagy elődeiket illeti, olyan zenekarok ihlették meg zenéjüket, mint az Iron Maiden, a Black Sabbath, a Metallica és a Sisters of Mercy (utóbbiak alig három nappal később lépnek fel Budapesten a Dürer Kertben). A Paradise Lost nevét John Milton XVII. századi angol költő azonos című epikus költeménye ihlette, a zenekar magja pedig harmincöt éve ugyanabból a két szövegíró-zeneszerzőből áll, Nick Holmes énekesből és Greg Mackintosh gitárosból.

Nick Holmes és Greg Mackintosh (Fotó: Chiaki Nozu)

Az észak-angliai Halifaxből származó együttes 1990-ben debütált a Lost Paradise című lemezükkel, de igazi átütő sikerük a Gothic című 1991-es album volt, amely címéhez hűen gótikus hangulatú heavy metal dalokat vonultatott fel. Ezzel rögtön kikristályosodott a banda sajátos és a maga műfajában felül soha nem múlt hangzásvilága. Olyan albumaikkal, mint a Shades Of God és az Icon, Európa egyik legsikeresebb metálzenei formációjává váltak. Harmincöt év alatt tizenhat albumot adtak ki, a legutolsót 2020-ban Obsidian címmel.

A Paradise Lost az Ultima Ratio Fest című turné – amellyel tavaly a Moonspellt és az Insomniumot vonultatták fel – 2023-as kiadásának keretében lép fel a Szállító utcában található Barba Negra Red Stage színpadán, olyan bandák kíséretében, mint a Primordial, az Omnium Gatherum és a Harakiri for the Sky. Előbbi egy ír formáció Dublinból, Írország egyik első számú metálelőadója. 1993-ban kezdték pályafutásukat, kelta népzenei dallamaikkal keltettek nagy feltűnést, idén jelentkeznek a tizedik albumukkal, ami pár napja jelent meg How It Ends címmel.

Habár az est sztárfellépője egyértelműen a Paradise Lost lesz, érdemes korán érkezni a koncertre, ugyanis az előzenekarok sem akárkik. A finn Omnium Gatherum és az osztrák Harakiri for the Sky közül az utóbbit ajánljuk jobb szívvel. A 2011 óta zenélő, két állandó tagból (Matthias Sollak és Michael V. Wahntraum) álló formáció csúnyán alulértékelt, még Spotify-on is a középszerű feldolgozásaik (Song to Say Goodbye, Mad World) a leghallgatottabbak, pedig kevés náluk tehetségesebb bandát találni a fiatalok soraiból. Ami a zsánerüket illeti, poszt- és black metalként kategorizálják sodró lendületű, dallamos zenéjüket, még ha marketingcélokat leszámítva nincs is sok értelme ezeknek a műfaji címkéknek. Nagy múlt és nagy jövő foglalja tehát keretbe az október 8-án megrendezendő metálfesztivált a Paradise Lost és a Harakiri for the Sky személyében.

Borítókép: Nick Holmes (Fotó: AFP)