Megjelent a Take That új albuma, amit jövőre élőben is hallhat a magyar közönség

A This Life a trió lendületét és zenei magabiztosságát igazolja: Gary Barlow, Howard Donald és Mark Owen végre ismét együtt vonult stúdióba, és ezzel új fejezet nyílt a Take That történetében. A tagok elszántabbak, mint valaha, és ez, valamint a visszatérés lendülete a dalokból is kihallható. Barlow elmondása szerint az LP-t meghatározó hangulat abból fakad, hogy úgy érzik, „újra egy csapatként indulhatnak el a világ felé”. „Mintha kitárnád a szárnyaid, és elengeded a múltat, hogy az újat beengedd” – tette hozzá Donald.

A Take That új albumát jövőre a Budapest Parkban is hallhatjuk (Fotó: Budapest Park)

Az album az összetartozás érzését fejezi ki, akár egy újra összeállt zenekar, akár az emberek kapcsolatának tekintetében nézzük

– mondta el a trió harmadik tagja. Owen mondata tökéletesen illusztrálja az albumot, amelyen keresztül az is megfigyelhető, hogy a Take That megint csak úgy lépett szintet, hogy közben szemernyit sem veszített különlegességéből.

A stúdiómunkában neves producerek működtek közre: a felvételek év elején kezdődtek a nashville-i Historic RCA Studio A falai között, a kilencszeres Grammy-díjas Dave Cobb (Lady Gaga, Barry Gibb) társaságában, később pedig a szintén Grammy-díjas Jennifer Decilveo is csatlakozott a projekthez.

A This Life elérhető minden digitális platformon és fizikai formátumban is, de az album számait jövőre élőben is hallhatjuk: a Take That 2024. július 3-án Magyarországra, a Budapest Parkba is ellátogat a This Life Under the Stars elnevezésű európai turné részeként. Jegyek már kaphatók a Budapest Park oldalán.

