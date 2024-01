A mese mágiája – Pöttyös Panni-kiállítás nyit a Deák17-ben

Emlékszik még Panni és Tamara rajzos leveleire? A zsiráfra, amelyet nem lehet becsomagolni? A barackra, amely magától ugrott Panni szájába? A csap alatt megmosott kiflire, Kockás Petire és Panni naplójára? Mindenkinek van kedvenc Pöttyös Panni-meséje. Az első kötet 70 éve, 1953-ban került a könyvesboltok polcaira, és egy igaz történet adta az ötletet.

A fodrásznál volt egy találkozásom egy orosz kislánnyal, a kis Tamarával. Oda is tollal, füzettel jártam, és ő egyszer csak felült a térdemre, hogy rajzoljak neki

– mesélte annak idején Szepes Mária.

A szerző művészcsaládba született, 2023. december 14-én ünnepeltük születése 115. évfordulóját. Kisgyerekkorától folyamatosan alkotott. Szülei nyomában járva szerepelt gyerekszínészként, később balettozott, de már kisiskolás kora óta írónak készült. Kilenc-tizenegy évesen írta első verseit és novelláit. Érettségi után művészettörténetet, irodalmat és pszichológiát hallgatott. Az anyaság csak rövid időre adatott meg neki, ám egész életében nyitott volt a gyermekek és a gyermeki gondolkodás iránt.

Szepes Mária felismerte, hogy a mese különleges műfaj:

eredete a mítoszokon, mondákon, legendákon és eposzokon keresztül az írásbeliség előtti időkre nyúlik vissza. Talán ezért is szentelt komolyabb figyelmet ennek az irodalomban gyakran alábecsült ágnak.

A Pöttyös Panni sorozaton kívül számos gyerek- és ifjúsági kötete jelent meg. A szép- és spirituális irodalom terén is jelentőset alkotott. Felnőtteknek írt legismertebb regényét, A vörös oroszlánt a történelem viharában betiltották, és csak nagy nehézségek árán sikerült megmenteni. Ezt követően már külföldön is népszerű lett.

A Pöttyös Panni sorozat egy klasszikus értékeket felmutató, különlegesen erős nagyszülő-unoka kapcsolatot tár elénk. Bár hetven év alatt sok minden változott, Pöttyös Panni történetei a mai gyerekeknek is legalább annyira kedvesek lehetnek, mint annak idején édesanyjuknak vagy nagymamájuknak voltak. Az alkotói pályázatra beérkezett, legkülönbözőbb technikákkal készült alkotások is azt bizonyítják, hogy Panni, Peti és Tamara ma is ott élnek a gyerekek szívében.

A kiadó és a Szepes Mária Alapítvány közösen – és komoly fejtörések árán – válogatta ki a 800 pályázatból azt a közel ötvenet, melyet átadott a Deák17 Galéria csapatának a kiállításra.

Borítókép: Szepes Mária (Forrás: szepesmarialapitvany.hu)