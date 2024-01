A világhírű rendező, Francis Ford Coppola is Budapesten forgat

A lap értesülései szerint a mozi filmzenéjét Magyarországon veszik fel, majd ennek elkészültével hazatér kaliforniai otthonába a Keresztapa és az Apokalipszis 84 éves rendezője.

Francis Ford Coppola a Magyar Rádió 22. stúdiójában új filmjének zenei felvételén. Forrás: Facebook/Magyar rádió 22. stúdiója/Kovács Attila

A Megalopolis a direktor szerelemprojektje, melyet több évtizede szeretne megvalósítani.

A film egy utópisztikus New Yorkot mutat majd be egy megalomán építész szemszögén keresztül. Főszereplője pedig napjaink egyik legfoglalkoztatottabb fiatal színésze, Adam Driver, akit most a Ferrari című Michael Mann-film címszerepében láthatnak a magyar nézők – írták.

Coppola a mozihoz kapcsolódóan egy dokumentumfilmet is szeretne, amely a filmmel kapcsolatos munkálatokat mutatná be, egy képregényt, valamint egy regényváltozatot is Colleen McCulloughtól.

Budapest közkedvelt helyszín lett az amerikai filmesek körében, nemrég Angelina Jolie-t fotózták le az Operaházban, majd a Dűne előzménysorozatát hazánkban forgató Mark Strongot köszönthették egyik kedvenc budapesti éttermében. Tavaly áprilisban Johnny Depp is a fővárosban időzött.

Borítókép: Francis Ford Coppola a Keresztapa forgatásán (Fotó: Facebook/Francis Ford Coppola)