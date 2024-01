Soha többet nem ad koncertet a Rage Against The Machine

A Rage Against The Machine a kilencvenes évek egyik legfontosabb és legnépszerűbb metal együttese volt: a Killing In The Name című szuperslágerüket például valószínűleg az is ismeri, aki soha nem találkozott a nevükkel, Magyarországon kitörölhetetlen dalnak számított az összes rockdiszkóban.

Rage Against The Machine Forrás: Facebook/jolopezphotography

A banda aztán belső konfliktusok miatt 2000-ben feloszlott, majd 2007 és 2011 között ismét aktívak voltak. Ezután újra szétváltak az útjaik, 2020-ban azon bejelentették, hogy világ körüli turnéra indulnak. Mindezt a járvány miatt el kellett halasztaniuk és végül csak az amerikai fellépéseket tartották meg. 2022-ben Európát is megjárták volna, a legendás Reading Festivalon például főattrakcióiként álltak volna színpadra. És bár Budapest nem szerepelt a terveik között, a magyar rajongók mások mellett Bécsben láthatták volna őket, végül azonban az összes bulit lemondták Zack de la Rocha énekes lábsérülése miatt.

És mint a napokban kiderült, hiába várnánk a pótlást, hiszen Brad Wilk dobos a következő üzenetet osztotta meg az Instagramon:

Tudom, hogy sokan várták, mikor jelentjük be a korábban lemondott RATM-koncerteket. Nem akarok senkit hitegetni, saját magamat sem. Bár korábban volt róla szó, hogy megvalósulhat a jövőben… Szeretném elmondani, hogy az RATM (Tim, Zack, Tom és én) soha többet nem fog turnézni vagy élőben játszani. Sajnálom mindazokat, akik erre vártak. Magam is azt kívánom, bár ne így történt volna…

Túlzás lenne azonban azt állítani, hogy a rajongókat mindez hidegzuhanyként érte és azt gondolhatták, szent a béke a tagok között. Az együttest ugyanis tavaly iktatták be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, az eseményen pedig egyedül Tom Morello gitáros jelent meg.

Borítókép: Rage Against The Machine-koncert Amerikában (Forrás: Facebook/Stacie Hess )