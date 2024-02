Képzőművészeti csemegék a szomszédban

A Rembrandt – Hoogstraten. Farbe und Illusion című kiállítás középpontjában a színek és az illuzionisztikus technikák állnak – olvasható a Vienna Offices közleményében. Mint írták, Rembrandt festményei közül hat a KHM saját gyűjteményéből származik, illetve kölcsönbe adott alkotások is érkeznek: például a New York-i Metropolitan Museum of Arttól, a londoni Royal Collectiontől, a párizsi Louvre-ból vagy a madridi Thyssen-Bornemisza Múzeumból, illetve magángyűjtőktől.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn XVII. századi holland festő (1606–1669) Portrait of Old Sleeper című festményét nézi egy látogató a torinói Sabauda Galériában nyílt Rembrandt-kiállításon 2022. december 15-én (Forrás: MTI/EPA-ANSA/Tino Romano)

A múzeumban a szezon február 13-án kezdődik a Prunk & Prägung. Die Kaiser und ihre Hofkünstler című kétrészes kiállítással, amelynek egyik helyszíne a Kunstkammer, a másik pedig a Münzkabinett.

A tárlat az udvari művészek szerepét vizsgálja többek között hatvan medál és egyéb műalkotás mentén az 1500-as évektől a Monarchia végéig, 1918-ig.

Március 18-tól lesz látható a Holbein. Burgkmair. Dürer. Renaissance im Norden című kiállítás: a korai XVI. század híres művészeinek több mint 160 festménye, szobra és egyéb alkotásai segítségével mutatja be a tárlat, hogy miként szorította ki a gótikát és nyert teret a reneszánsz a Fugger-város, Augsburg művészetében – áll a közleményben.