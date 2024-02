Holnap indul a Cseh Filmkarnevál a Toldi moziban

„Te meddig mennél el a gyerekedért?”

A budapesti Cseh Centrum szervezésében megvalósuló filmmustra Michal Blasko rendező az Áldozat című szlovák–cseh–német filmdrámájának vetítésével veszi kezdetét.

Képkocka az Áldozat című filmből (Fotó: Cseh Filmkarnevál)

A film – amelyet Csehország az Oscarra nevezett – egy izgalmas dráma egy nőről, aki a rasszista társadalmi közegben a családja és az igazság keresése között hányódik. A történet szerint az ukrán Irina fiával régóta Csehországban él. Takarítónőként dolgozik, és arról álmodozik, hogy egyszer majd saját fodrászszalont nyit a barátnőjével, tehetséges fiának pedig gimnasztika edzéseket fizet. Amikor Irina néhány napra Ukrajnába utazik, tragédia történik. Igor súlyos állapotban kerül kórházba. Úgy tűnik, valaki különösebb ok nélkül brutálisan összeverte.

A vetítés után a Toldi mozi vendége lesz a film forgatókönyvírója, Jakub Medvecký és főszereplője, Vita Smachelyuk.

„Azt csinálok a profilomon, amit csak akarok.”

A fesztivál második napján a provokatív tartalmairól ismert tinédzserkorú influenszer, Anna eltűnésének történetét ismerhetik meg a nézők az #annaismissing című cseh–szlovák thrillerből. A film az Emmy-díjas #martyisdead című websorozat szabad folytatása, amely a kiskorúak online jelenlétének csapdahelyzeteire hívja fel a figyelmet. A történet szerint a tizenöt éves Nina, miután apja telefonján egy félmeztelen fotót talál a lányról, Anna keresésére indul. Rájön, hogy Anna nemcsak a közösségi médiából tűnt el, de despotikus anyja házában sincs nyoma. Az elveszett influenszer utáni kutatás nemcsak Nina, hanem az egész családja életét is megváltoztatja.

„Anetka képes ellazulni az ágyban?”

Az Éjjel érkezett című vígjáték alkotói olyan kérdésekre keresik a választ, hogy vajon az anyáknak és az anyósoknak mindig igazuk van-e. Amikor egy harmincas éveiben járó pár lakásának küszöbét átlépi egyikük édesanyja, nem is sejtik, micsoda intim purgatóriumba kerültek. Megszokott életüknek befellegzett. Valerie, a hatvanas éveiben járó energikus díva lépésről lépésre nemcsak a lakásukat, hanem az elméjüket is meghódítja. A lopakodó invázió egyre nagyobb lendületet vesz, a korábbi bizonyosságok megrendülnek, a magánélet határai elmosódnak. A film olyan helyzetet dolgoz fel, amelyet mindannyian megtapasztaltunk már valamilyen formában. A fekete humor és a horror határán egyensúlyozó alkotást február 23-án mutatják be.

A vetítés után a film rendezőivel, Jan Vejnarral és Tomáš Pavlíčekkel beszélgetnek.

„Éreztem, hogy elkezdte őt gyűlölni.”

Február 24-én vetítik a Néma titkok című cseh pszichológiai drámát. A film főszereplője, Martin egy súlyos agysérülés miatt elveszíti minden képességét, hogy kommunikáljon a külvilággal. Körülötte azonban ott maradnak azok a nők, akik fontosak voltak az életében: a felesége Erika, a lótenyésztő Jana és Martin édesanyja, Dana. Ők mesélik el Martin történetét, persze mindenkinek megvan a saját verziója arról, hogy pontosan mi is történt. Kinek higgyen a rendőrség? Egy lélektanilag erős történet az igyekezetről, hogy megértsük a másik ember mondanivalóját, tetteit és vágyait.

„El kell vinned Vladimir atyához ördögűzésre, már megbeszéltem vele.”

A filmkarnevál zárófilmje a Pogányok című dráma, amelyben egy vallásos nagymama szeretné megmenteni boldogtalan családját. A filmben megismerkedünk egy istentelen és boldogtalan családdal, amelyben mindenki csak vágyakat és álmokat dédelget magában. A mindent átható idegesség, elégedetlenség és frusztráció nyomasztó légkört teremt, amelyet tovább fokoz lányuk egyik tanára iránti viszonzatlan szerelme. Ekkor váratlanul megérkezik a vallásos nagymama, és elkezdi „megmenteni” a családot. Úgy tűnik, hogy ez, unokáját kivéve, sikerül is neki. A nagymama úgy hiszi, Kristýnát démonok szállták meg.

A film a tragikusan elhunyt Anna Jablonska azonos című színdarabja alapján készült – február 25-én tűzik műsorra.

A cseh filmkarnevált első alkalommal 2012-ben, Milos Forman 80. születésnapja alkalmából szervezte meg a budapesti Cseh Centrum a Toldi moziban.

Borítókép: Képkocka az #annaismissing című filmből (Fotó: Cseh Filmkarnevál)