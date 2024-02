Megvannak az idei Grammy-győztesek, Taylor Swift nem okozott csalódást

Kedves pillanat volt az, amikor Billie Eilish megtudta, hogy az övé lett az év legjobb dala (What Was I Made For?), szinte szóhoz sem jutott. Az énekesnő mellett Dua Lipa, Jon Batiste, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, SZA és Taylor Swift volt esélyes a kategóriában. Miley Cyrusé és zenei stábjáé lett az év felvétele. Az év albuma kategóriában Taylor Swift és a Midnights lett a győztes. A legjobb új előadónak Victoria Monét-t választották, aki többek között a TikTok-sztár Ice Spice és J. J. Abrams lánya, Gracie Abrams elől hozta el a díjat.

Taylor Swift beszédében bejelentette új albumát, a The Tortured Poets Department című lemezt, amely április 19-én érkezik. Az albumról az Instagram-oldalára is posztolt, a bejegyzés öt perc alatt több mint 2,5 millió lájkot kapott.

Természetesen botrányból sem volt hiány a gálán, mivel miután Killer Mike amerikai rapper bezsebelt három díjat, a Los Angeles-i rendőrség bilincsben vezette el a díjátadó helyszínéről. A rendőrség közlése szerint a zenész heves összetűzésbe keveredett az arénában, ezért kénytelenek voltak őrizetbe venni.

Íme a legfontosabb kategóriák nyertesei, a teljes lista ide kattintva érhető el.

Az év albuma: Taylor Swift – Midnights

Az év felvétele: Miley Cyrus – Flower

Az év dala: Billie Eilish – What Was I Made For? a Barbie-ból

A legjobb vokális popalbum: Taylor Swift – Midnights

A legjobb új előadó: Victoria Monét

A legjobb R&B-dal: SZA – Snooze

A legjobb R&B-előadás: Coco Jones – ICU

A legjobb progresszív R&B-album: SZA – SOS

A legjobb R&B-album: Victoria Monét – Jaguar II

A legjobb rapelőadás: Killer Mike feat. André 3000, Future and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

A legjobb rapdal: Killer Mike feat. André 3000, Future and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

A legjobb rapalbum: Killer Mike – Michael

A legjobb alternatív zenei előadás: Paramore – This Is Why

A legjobb rockalbum: Paramore – This Is Why

A legjobb rockdal: Boygenius – Not Strong Enough

A legjobb rockelőadás: Boygenius – Not Strong Enough

A legjobb szóló popelőadás: Miley Cyrus – Flowers

A legjobb popduó-előadás: SZA feat. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Borítókép: Taylor Swift idén Grammy-rekordot döntött (Forrás: Getty Images)