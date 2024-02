Százhúsz éve mutatták be a világ egyik legmeghatóbb operáját

Az opera lassan készült, Puccini a többéves munka alatt autóbalesetet szenvedett, majd cukorbeteg is lett. Hogy hiteles japán zenét írhasson, Puccini lehetőségei szerint alaposan utánajárt a japán hangzásvilágnak: felkereste a Viareggióban nyaraló japán követ feleségét, aki népdalokkal ismertette meg, valamint Milánóban egy ott fellépő japán színésznő énekét is tanulmányozta.

Puccini az opera öt változatát írta meg. Az első kétfelvonásos operát az említett scalabeli sikertelen bemutatása után visszavonták. Az ősbemutatót követően Puccini lényegesen átírta, ezúttal háromfelvonásosra. A második változatot 1904. május 28-án játszották Bresciában, amit hatalmas siker követett. Az Amerikai Egyesült Államokban a második változatot mutatták be 1906 októberében Washingtonban, majd novemberben New Yorkban a New English Opera Company előadásában.

1906-ban Puccini megírta a harmadik változatot, amelyet New Yorkban, a Metropolitan operaházban mutattak be. 1907-ben Puccini változtatásokat végzett vokális és zenekari téren, és így jött létre a mű negyedik változata, amely Párizsban debütált. 1907-ben az utolsó változtatások után megszületett az opera ötödik változata, amely a „standard verzió”-ként vált ismertté.

Ez világszerte a legkedveltebb formája a műnek. Viszont az opera eredeti, 1904-es változatát sikeresen felújították a La Scalában 2016. december 7-én, Riccardo Chailly irányítása alatt.

A szopránt Maria José Siri, a mezzoszopránt Annalisa Stroppa, a tenort Bryan Hymel és a baritont Carlos Álvarez alakította.

Az előadás első plakátja (Forrás: Wikipedia)

Az előadás cselekménye:

I. felvonás:

Nagaszaki, 1904 körül. Pinkerton, az amerikai tengerésztiszt kibérelt egy kis házat, amelyben új, japán feleségével, a tizenöt esztendős Butterflyjal (Cso-cso-szán) akar élni. Az esküvőjüket a lány nagybátyja zavarja meg, aki megátkozza őt, mert ősei vallását elhagyva keresztény hitre tért, de azután a fiatal pár szerelmesen készülődik első, kettesben töltött éjszakájára.

II. felvonás:

1. rész:

Évekkel később. Röviddel esküvőjük után Pinkerton elhagyta Butterflyt, és visszatért Amerikába. Butterfly, aki közben megszülte fiukat, bizakodva várja őt vissza. Sharpless, az amerikai konzul levelet kap a tiszttől, amelyben közli vele, hogy időközben feleségül vett egy amerikai hölgyet, és most vele együtt visszatér Nagaszakiba. A konzulnak nincs szíve elmondani mindezt Butterflynak, aki továbbra is meg van győződve férje hűségéről. Ágyúszó jelzi Pinkerton hajójának érekzését – a fiatalasszony férje fogadására készül.

2. rész:

Amikor Pinkerton – amerikai felesége, Kate kíséretében – megérkezik, Butterfly alszik. Pinkerton elmegy, nincs bátorsága szembenézni azzal, akit hűtlenül elhagyott. Amikor Butterfly fölébred, Kate-et, a szolgálóját, Szuzukit és Sharplesst találja ott. Rá kell döbbennie, hogy Pinkerton újra megházasodott, és a férfi nem fog Japánban maradni. Beleegyezik, hogy odaadja közös gyermeküket, ha maga Pinkerton jön érte. Ezután kéri, hogy egyedül maradhasson, majd rituális öngyilkosságot követ el – Pinkerton, a fiatalasszony nevét kiáltozva, már késve rohan be a szobába.

Borítókép: Az előadás plakátja (Forrás: Wikipédia)