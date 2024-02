Grandiózus zene készült a nagy léptékű magyar filmhez

„A Most vagy soha! valódi családi szórakozást ígér, sok-sok humorral, kalanddal, lélekemelő pillanatokkal és varázslatosan szép, »hidegrázós« zenékkel. A páratlan tehetségű Gulya Róbert zeneszerzőnek – és a csodálatos muzsikusoknak – köszöntetően nem pusztán a szemünk, de a fülünk is ünnepelhet majd március 14-én. A lelkünkről már nem is beszélve” – írja Rákay Philip a közösségi oldalán, ahol megosztotta a Most vagy soha! muzsikáját bemutató videót.

A Most vagy soha! című film zenéjének felvétele (Forrás: Facebook/Rákay Philip)

A kisfilmben Gulya Róbert zeneszerző is megszólal, aki elmondja, hogy összesen száztizenkét percnyi megkomponált zene született, amit egy hatvanöt tagú nagyzenekar adott elő több mint harminc óra felvételen.

Szerintem a zene az egyfajta kommunikáció, ami elsősorban a lélekhez szól. Egy motívum – akár csak egy háromhangos dallam is – hozzáköt bennünket az egyik szereplőhöz, és ez többször visszajön a filmben

– tette hozzá a zeneszerző, aki a munkamódszerébe is beavatta a nézőket: – Először egy zongorához nyúlok, amivel a témát kitalálom. Aztán megnyitom a számítógépet és meghangszerelem. De ez mégsem adja vissza azt az élményt, mint amikor egy teljes zenekar megszólal előttünk – mesélte lelkesen Gulya Róbert.

A Most vagy soha! című filmet, amely a márciusi ifjak és különösen Petőfi Sándor egyetlen napjára fókuszál, március 14-én mutatják be a mozikban.

Borítókép: Részlet a Most vagy soha! című magyar történelmi filmből (Forrás: Fórum Hungary)