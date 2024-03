A Depeche Mode hazajár Budapestre

Nem tudjuk őket megunni

„Nem tudnak leállni, a Depeche Mode jövőre is koncertezik Magyarországon” – írtuk tavaly nyáron, amikor a brit szintipop banda bejelentette: 2023. júliusi koncertjük után 2024-ben is útba ejtik Budapestet. A Memento Mori (emlékezz a halálra) című turnéjuk részeként megvalósuló március 26-i koncertet a húszezres MVM Dome-ban rendezik. A Depeche Mode tehát valóban nem tud leállni, a magyar rajongók pedig nem tudják őket megunni. De mi lehet a titkuk?

A Depeche Mode magyar rajongótábora igen népes. Fotó: Veres Viktor

Már 1985. július 23-án, a budapesti Volán-pályán rendezett első magyarországi fellépésükön is tízezren voltak, a rajongótábor azonban ezt követően robbanásszerűen nőtt: igazi DM-mánia tört ki. A négy brit fiatal, Dave Grahan, Martin Gore, Andy Fletcher és Vince Clarke által 1980-ban alapított banda 1988-ban tért vissza Magyarországra (közben Clarke-ot Alan Wilder váltotta). Népszerűségükre jellemző, hogy két egymás utáni nap, március 9-én és 10-én is 12 ezer ember volt rájuk kíváncsi a Budapest Sportcsarnokban.

Újítás volt a postán rendelt jegy a Depeche Mode-koncertre

A koncert akkoriban valódi innovációt is hozott, ez volt ugyanis az első alkalom, hogy kizárólag postán, levelezőlapon lehetett jegyet rendelni a bulira, személyesen nem. A korabeli sajtóbeszámolók szerint ráadásul több mint 40 ezren igényeltek jegyet, de közülük, mint láthattuk, „csak” 24 ezren juthattak be.

Menő lett a Depeche Mode, a graffitik között városszerte feltűntek az együttest éltető feliratok („Fölszállt a sirály, Depeche Mode a király”), ahogy a dzsekiken is: a fiatalok közül sokan öltözködésükben is DM-stílusra váltottak.

Fújtak is rájuk a kemény rockerek. Pedig a Depeche Mode igazán zúzós tud lenni (erről tavalyi koncertbeszámolónkban is írtunk), miközben zeneileg úgy képes újra és újra megújulni, hogy közben nem veszíti el a tipikus „Depeche Mode-hangzást”. Új hullámos szintipop stílusa hihetetlenül időtálló: csak a legjobbakra jellemző, hogy 44 év után sem hat elavultnak a zenéjük. Nem meglepő, hogy más együttesekhez képest szinte már hazajárnak Magyarországra, és minden alkalommal tízezres arénákat képesek megtölteni. Nyilván a népes (sokak szerint a világon az egyik legnagyobb) magyar rajongótábor is hozzájárul ahhoz, hogy szívesen jönnek, amikor csak tudnak.

Tisztelik a közönséget

Ráadásul minden egyes fellépést tisztességesen végigjátszanak, nem késnek órákat, mint Madonna, nem próbálják megúszni egyórás haknival, nem éreznek késztetést arra, hogy világmegváltó szónoklatokkal traktálják a közönséget, a számaik beszélnek helyettük is. És mesterien ötvözik a XXI. századi színpadtechnikát a zenéjükkel, a kivetítők effektjei pont annyira egészítik ki a számokat, amennyire kell, nem csúsznak át revübe.

Az időtlen zenéjük mellett bizonyára ezek a szempontok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a Depeche Mode szereti a magyarokat és a magyarok is szeretik a Depeche Mode-ot.