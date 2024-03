Az öt legjobb Robert Redford-film – Mezítláb a parkban + videó

A múlt héten elérkeztünk sorozatunk 100. részéhez, amit méltón ünnepeltünk meg, hiszen pont a nemzeti ünnepünkre esett a megjelenés, így egy válogatást nyújtottunk át önöknek az 1848-as forradalom inspirálta filmekből. Ezen a héten útjára indítjuk a következő sztárunk filmjeiből összeállított minitoplistánkat. Ezúttal egy ikonikus színészóriás, egy régen várt hollywoodi kedvenc, Robert Redford filmjeiből válogatunk önöknek.

Kicsoda Robert Redford?

Redford 1936. augusztus 18-án született Kaliforniában. Édesapja könyvelőként dolgozott, anyja háztartásbeli volt. Angol, illetve ír-skót felmenői vannak. Robert sportösztöndíjat nyert a Colorado Egyetemre, de inkább a művészetek, a festészet érdekelte. Európába ment, Párizsban és Firenzében tanult festészetet, majd visszatért Amerikába, ahol az Amerikai Színművészeti Akadémia hallgatója lett. Első filmje, a Háborús vadászat 1962-ben készült, s ebben Sydney Pollackkal játszott, akivel össze is barátkozott. Hét közös filmet készítettek, ezekben Pollack már a rendezői feladatokat látta el. A Butch Cassidy és a Sundance kölyök című western (1969) tovább növelte népszerűségét. Partnere Paul Newman, akivel felejthetetlen alakítást nyújtott A nagy balhé (1973) című filmben is. Redfordot játékáért Oscarra jelölték. Mindkét filmet George Roy Hill rendezte. 1980-ban sikeresen debütált rendezőként és producerként. Átlagemberek című családi drámája három Oscar-díjat is kiérdemelt: a legjobb filmért, a legjobb rendezésért, valamint a legjobb mellékszereplőnek (Timothy Hutton) szóló díjat is bezsebelte. Az 1980-as évektől filmográfiájában előtérbe kerültek a romantikus történetek.

Paul Bratter (Robert Redford) és Coria (Jane Fonda) Fotó: Mafab.hu - Paramount Pictures

Négy év kihagyás után vállalt újabb szerepet az Őstehetség című filmben Glenn Close és Kim Basinger mellett. Az igazi visszatérés azonban egy év múlva következett Meryl Streep oldalán, a Távol Afrikától című filmben. Az 1994-es Kvíz-show című film rendezéséért szintén jelölték Oscar-díjra. A suttogó (1998) volt az első olyan filmje, amelynek egyszerre volt főszereplője és rendezője. Robert Redford az Oscar-díj mellett a Golden Globe-díj, az Audubon-érem, a BAFTA-díj és a Dartmouth Filmtársaság díjának a tulajdonosa. 1980-ban megalapította a Sundance Filmintézetet a független filmesek támogatásáért. A Sundance Filmfesztivált, a kezdő filmesek seregszemléjét minden évben megrendezik a Utah állambeli Park Cityben – írja az életéről a Wikipédia. Mint oly sokszor, ezúttal is el kell mondanunk, hogy nagyon nehéz dolgunk volt a válogatáskor, hiszen Redford egy olyan sokoldalú színész, aki a kamera mindkét oldalán maradandót alkotott. Szinte valamennyi filmje megérdemelte volna, hogy felkerüljön a listánkra, de sajnos csak öt film kaphatott helyet a sorozatunkban. Így az ötödik helyre egy világhírű romantikus vígjáték, a Mezítláb a parkban (Barefoot in the Park) került.

5. Mezítláb a parkban (1967)

A filmet Gene Saks rendezte a világhírű vígjátékszerző, Neil Simon forgatókönyve alapján. A darabot 1963-ban mutatták be a Broadway-n a Biltmore Theatre-ben, és 1530 előadás után 1967. június 25-én vették le a műsorról. Ez volt Neil Simon leghosszabb ideig futó alkotása, és a tizedik leghosszabb ideig futó nem zenés darab a Broadway történetében. Az előadásnak nagy sikere volt, ezért készült belőle a mozifilm, amely szintén hatalmas sikert aratott. A Mezítláb a parkban című filmet a Paramount Pictures 1967 májusában mutatta be moziban, kritikai és kereskedelmi sikerrel, a kritikusok dicsérték adaptációját, könnyed hangnemét és szereplői teljesítményét. A bemutató a Radio City Music Hallban volt.

A Mezítláb a parkban című film egy kevésbé ismert plakátja Fotó: Mafab.hu

Már az első hat hétben kilencmillió dolláros bevételt hozott, ötszörösét a befektetésnek, zajos siker lett – olvasható Michael Feeney Callan Robert Redfordról írt életrajzi könyvében. Végül a film világszerte harmincmillió dollár bevételt hozott kétmillió dolláros költségvetéssel. A filmben nyújtott alakításáért Mildred Natwicket a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjra, Fondát pedig a legjobb női főszereplőnek járó BAFTA-díjra jelölték. Ezen kívül Neil Simont jelölték a Writers Guild of America díjára a legjobb adaptált forgatókönyvért.

Történet

A Broadway vígjátékmestere, Neil Simon adaptálta saját sikerdarabját az ifjú konzervatív ügyvédről és különc menyasszonyáról e klasszikus filmhez. Paul Bratter (Robert Redford) maga az egyenesség. Coria (Jane Fonda) pedig újdonsült felesége, aki életét az örömök hajszolásának szenteli. Ahogy a mézeshetek extázisa átadja helyét az otthonteremtés valóságának egy ötemeletes, lift nélküli házban, a házasság harmóniája komikus civódásba fordul – olvasható a film leírásában.

Fotó: Mafab.hu - Paramount Pictures

Ahogy ez egy romantikus vígjátékban lenni szokott, komikus jelenetek sora követi egymást ebben a kedves filmben. De a film végére a fiatalok kibékülve csókolóznak majd, és az sem kérdéses, hogy az anya és a szomszéd egymásra talál. Érdekesség, hogy az eredeti Neil Simon Broadway-darabnak is Robert Redford volt a főszereplője, partnere pedig Elizabeth Ashley volt.

Összegzés

A Mezítláb a parkban egy nagyszerű vígjáték parádés szereposztásban. Neil Simon neve garancia a zseniális vígjátéki elemekre, nem véletlen, hogy színdarabként futott be először, hiszen a színészek szerepe sokkal nagyobb egy ilyen típusú filmben, mint egy akciómoziban, mert a párbeszédek, a gesztusok és a mimikai játék felértékelődik. Redford és Jane Fonda is remekel a filmben.

Saks mozija egy klasszikus romantikus vígjáték, 102 perc önfeledt kikapcsolódás. Valamennyi korosztály számára nagyszerű hétvégi filmnéző program lehet.

A Robert Redford filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a negyedik helyezett mozival érkezünk.

