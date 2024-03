Le a háborúval: a békéről énekel a PG Csoport új performanszában

A legfontosabb üzenet, amelyet a dalokkal közvetíteni szeretnének, az, hogy minden olyan békés eszközt meg kell ragadnunk, amellyel véget vethetünk a vérontásnak. Hiszen semmi sem lehet fontosabb az emberi életnél, illetve annál, hogy gyermekek születhessenek, akiket a szüleik láthatnak felnőni. Ezen gondolatoknak a tolmácsolásához a PG Csoport zenekar tagjai – Jantyik Zsolt énekes, szövegíró, zeneszerző, Jantyik Csaba zenekarvezető, gitáros, Kevin Johnson és Takács Szabolcs basszusgitáros és Angler Ákos dobos – mellett közreműködik többek között a kárpátaljai származású zenész, Pál István Szalonna, testvére, Eszter, illetve a Pál István Szalonna és Bandája együttes tagjai. Felvételről pedig a néhai zenésztárs, Halmos Béla prímás játéka is felcsendül.

Az új album borítója (Forrás: PG Csoport)

A Tovább is van, mondjam még – Ukrajna című ballada az ősi, büszke, vendégszerető kárpátaljai tájat is megidézve a háborúról, a halálról és az örök szerelem és a szeretet erejéről mesél.

A Könny hull a kútba című szerzemény üzenete rendkívül aktuális, annak ellenére, hogy jóval a háború előtt íródott.

A dallal a zenekar arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az emberiség válaszút elé érkezett, és ha nem ér véget hamarosan az Európát jellemző önpusztító hozzáállás, az akár az emberiség és Európa megsemmisüléséhez is vezethet.

Az elődök nyomdokain

Az albumon két olyan dal is szerepel, amely legendás színészek emlékét idézi meg. Az egyik a Valahol Oroszországban, amelyben az egykori díva, Karády Katalin kisfilmjében elhangzó dalának szívhez szóló zongoraátirata és zenekari kísérete hallható: Jantyik Zsolt, Jantyik Csaba, Asztalos Rita, Kevin Johnson és Angler Ákos előadásában. Karády Katalin élete példa volt a legnehezebb időkben is a kiállásra. A nótához hamarosan új videóklip is készül, amelyben II. világháborús és mai képek is feltűnnek.

A tizedes meg a többiek című ikonikus alkotás ismert jeleneteit és szállóigévé vált mondatait jeleníti meg a lemez A férfiak visszalőnek című dala, amelyben felvételről a néhai prímás és népzenekutató, Halmos Béla is közreműködik.

A Keleti Márton rendezésében, Sinkovits Imre főszereplésével készült, 1965-ös film üde színfoltot jelentett és jelent ma is humorával, a csetlő-botló, önmagukat „még megadni is képtelen” főhőseivel, akiknek azóta számos mondata szállóigévé vált már.

A legismertebb ezek közül azonban vitathatatlanul az a megállapítás lett, amely szerint „Már a spájzban vannak az oroszok! ”. A PG Csoport dala egyedülálló módon ötvözi egymással a filmből vett pillanatokat és a személyes, nagyszülői visszaemlékezések által ihletett saját gondolatokat, érzéseket.

A PG Csoport eddigi pályafutása során már számos neves művésszel dolgozott együtt. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója Világvége-szerelem címmel színdarabot rendezett a dalaikra építve, Szomjas György Kossuth-díjas filmrendező pedig filmet forgatott róluk Alföldi rock címmel. Hét évig zenéltek együtt Halmos Béla prímás, Széchenyi-díjas népzenekutatóval, a táncházmozgalom egyik alapítójával, de basszusgitárosuk volt néhány évig a Tankcsapdából ismert Lukács László is. Együtt zenéltek többek között Tátrai Tiborral, Németh Alajossal, a Kaláka együttessel és Ferenczi Györggyel is. Ismert lemezeik: Alföldi zene, Moulin Rouge, Félélet, Útlevél-fogkefe, Elmúlhat minden, Mennyi nő, Nem sietünk sehová, 25G, Ezüstbojtár, Aranyosra festem, ’33 Könny hull a kútba.

