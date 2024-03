Az Amy Winehouse-film zenéjét világhírű alkotók készítik

A hatszoros Grammy-díjas, aranytorkú énekesnőről több dokumentumfilm készült már az elmúlt évek során, de játékfilm eddig még nem. Ezen változtat a Back to Black, amely az énekesnő szárnyalását mutatja majd be, a hírnév minden dilemmájával együtt. A szürke ötven árnyalata filmváltozatát is jegyző rendező egy eddig nem látott szemszögből mutatja be Amy Winehouse felemelkedését és a karrierjében úttörőnek számító azonos című lemezének megjelenését.

Az Amy Winehouse-film főszereplője, Marisa Abela. Forrás: Studiocanal

A 2011-ben, 27 évesen alkoholmérgezés miatt meghalt énekesnőt Marisa Abela angol színésznő formálja meg, Amy Winehouse férjét, Blake Fielder-Civilt Jack O’Connell alakítja, Eddie Marsan játssza Winehouse apját, Mitch Winehouse-t, Juliet Cowan pedig Winehouse édesanyját, Janis Winehouse-Collinst.

A filmet 2023. január és április között forgatták Londonban, és olyan ikonikus helyek villannak fel benne, mint a Ronnie Scott’s Jazz Club vagy Winehouse első camdeni lakása.

A remeknek ígérkező mozi zenei színvonaláért sem akárkik felelnek, ugyanis kiderült, hogy a zeneszerzést a rendező Nick Cave-re és Warren Ellis-re bízta.

Nick Cave, Warren Ellis és Sam Taylor-Johnson. Forrás: Studiocanal

A világhírű előadó Cave és az ausztrál komponista Ellis több mint egy évtizede dolgoznak együtt, és olyan mozgóképes alkotások zenéjét jegyzik, mint többek között a Viggo Mortensen főszereplésével készült Az út című kalandfilm vagy a 2022-ben bemutatott Szöszi.

A rendezőnő elmondta: – Nick és Warren voltak az egyetlen zenészek, akik a Back to Black film zeneiségéhez passzolnak. Az évek során mindent meghallgattam, amit komponáltak, és egyértelmű volt, hogy velük akarok dolgozni.

Érzékenységük, valamint ez a történet garantáltan megindító filmzenét eredményez

– hangsúlyozta Sam Taylor-Johnson. A szerzőpárostól nagyjából 20-30 percnyi zenei anyag kerül a filmbe a jól ismert Winehouse-slágeregek mellett.

Fontos az életrajzi dráma kapcsán hangsúlyozni, hogy ez az első olyan Amy Winehouse-film, amelyet az énekesnő családja és a zenei kiadók is támogatnak, miután több engedély nélküli film is megjelent, köztük a 2015-ös Amy és a 2018-as Amy Winehouse: Back to Black.

Borítókép: Részlet a film plakátjából (Forrás: Studiocanal)