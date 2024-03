Rúzsa Magdit is porondra viszi a Fővárosi Nagycirkusz

Április 6-tól egészen szeptember közepéig lesz látható a Fővárosi Nagycirkusz új, Csillagok – égbeli tűk című show-ja. Az égbolt, a Hold, a Nap és a csillagok minden ősi kultúrában különleges jelentőséggel bírtak és még a királyok legfontosabb jelképei között is szerepeltek. A csillagok még a Bibliában is megjelennek, de a mesék fő elemei között is ott vannak, elég, ha csak Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című meséjére vagy a népmesékből ismert csillagszemű juhászra gondolunk.

A Duna is átsétált ifj. Simet László (Fotó: Havran Zoltán)

Sztárok a cirkuszban

Egy biztos, hogy a cirkuszban a csillagok mind összegyűlnek majd. A XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál és a Fesztivál Plusz – Világsztárok Budapesten című előadás óriási sikereit követően óriási planetáriummá alakul a Fővárosi Nagycirkusz porondja. A műsorban az artista és táncos koreográfiák új értelmezést és dimenziókat adnak a legjobb magyar és világslágereknek.

Rúzsa Magdi és a Queen, Anna and the Barbies és David Bowie, Cseh Tamás és Michael Jackson dalai talán soha nem szerepeltek még együtt, egy koncerten – kiegészülve artistákkal, táncosokkal, élő zenekarral, videoklipes videó- és fénytechnikával.

A Fővárosi Nagycirkusz Csillagok, égbeli tűk című nyári műsora a bolygónkról szól, és a bolygónkért aggódó csillagokról, a minket féltő Napról és Holdról, a ránk, emberekre gondos szülőként tekintő egész univerzumról. Csillagok, égbeli tűk karcolják rá a szemünkre, hogy baj van a földön, gond van az égen, és mi, emberek valamit nagyon elszúrtunk. Nem vigyáztunk a ránk bízott kincsekre, a Földre, a természetre, az állatokra, a növényekre, és nem vigyáztunk egymásra sem. Az utolsó előtti percben vagyunk, és ha nem kapunk észbe, az ég ránk szakad és a Föld néptelen lesz, mi pedig szomorkodhatunk, hogy miért nem szólt ránk időben senki. De még van egy percünk és észbe kaphatunk, hogy megmentsük magunkat és újra megtanuljunk jól vigyázni minden értékünkre, minden kincsünkre, a földünkre, a szeretteinkre, az örökségünkre és az emberiségre.

Porondon a magyar rekorder világsztár

Az előadásban olyan világsztárok lépnek a porondra, mint ifj. Simet László, Hortobágyi Károly-díjjal, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett érdemes művész, artistaművész, aki cirkusztörténelmet írt azzal, hogy 63 évesen egy 22 milliméter vastagságú, 300 méter hosszúságú drótkötélen Magyarországon elsőként kelt át biztosítókötél nélkül a Duna egyik partjáról a másikra. Ifj. Simet László a világon egyedülálló produkcióval tér vissza hozzánk ismét, hogy egy, a halálkereket és a magasdrótszámot ötvöző, nyolc méter magas forgó rekviziten érzékeltesse velünk az űrbéli súlytalanság állapotát.

Porondra lép az ötödik generációs cirkuszi belga artistaművész, Antony Cesar is, akinek választott zsánere a gurtni, emellett hat szeren is képzett szertornász. Kanadában, a montréali École Nationale de Cirque-ben tanult, stílusát a modern jazz és a kortárs tánc iránti szenvedélye határozza meg és ő nyerte el a XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál White Show – Lyrical Circus Late-Night Show Arany Díját.