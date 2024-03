Világhírű zenész segíti a magyar tehetségeket

A programot évekkel ezelőtt egy akusztikus workshoppal indította el a Ferenczi György és az Első Pesti Raczkák zenekar a Mediawave fesztivál keretén belül. A szervezők azt tapasztalták, hogy a fiataloknak nagy szükségük van útmutatásra abban, hogyan kell felépíteni és működtetni egy zenekart. Ebben nyújtanak gyakorlati ismereteket a Válaszút workshop program ingyenes képzései.

A program hangsúlyos missziója, hogy eszköztár és szemlélet terén a tehetség mellé segítséget nyújtson a Kárpát-medence magyarlakta területein az új zenészgenerációnak.

A workshopok anyagába három éve integrálják a legkorszerűbb amerikai oktatási módszereket, együttműködve a Morehead State Universityvel.

A kiscsőszi Kultúrpajtában kéthetente tartott, minden zenei stílusra nyitott worshopokat Ferenczi György és az Első Pesti Raczkák zenekar tagjai vezetik, a kurzusok során olyan módszertannal dolgoznak, amely eredményesen ötvözi a saját tudáskészletüket az amerikai zenei szcénában szerzett tapasztalatokkal.

A zeneipari konzultációkat is magába foglaló program korosztálytól függetlenül segítséget jelenthet minden olyan hangszeres zenész és énekes számára, akik szeretnének összhangban, együttműködően dolgozni egy zenekarban.

A program részeként ezen a héten Magyarországra látogat Raymond McLain, a Morehead State University nyugalmazott tanszékvezetője, aki a legendás McLain Family Band vezetője is. Raymond McLain mentorálásával immár harmadik éve tanulnak magyar népzenész fiatalok az Egyesült Államokban. A Válaszút workshopokon már zajlik a közös munka az amerikai zenész ikon, valamint a Ferenczi György és az Első Pesti Raczkák zenekar között. Ennek eredményeit mutatják be március 24-én a Magyar Zene Házában, ahol színpadra lépnek még a mentorprogramban résztvevő Katlan és Kaptza zenekarok fiatal tehetségei, továbbá meghívott vendégek is. A koncert előtt pódiumbeszélgetés keretében kaphatunk betekintést a képzési programba.

A március 24-i koncert részletei a Magyar Zene Háza oldalán találhatók meg.

Borítókép: Raymond McLain és Ferenczi György (Forrás: Magyar Zene Háza)