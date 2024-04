Magyarország 365 – bemutatták a fotópályázat képeiből készült albumot

Mint a Magyar Zene Házában Dömötör Csaba elmondta, az elmúlt öt év pályázataira 120 ezer képet küldtek be profi és amatőr fotósok. Az államtitkár fontos mérföldkőnek, a hazaszeretet albumának nevezte a bemutatott kiadványt. Szerinte a kötet nemcsak képek sorozata, hanem korrajz és esztétikai lajstrom. A kiadványban benne van minden, ami sajátosan magyar, ahogy az is, ami minden embernek érthető –hangsúlyozta Dömötör Csaba.

A Magyarország 365 fotópályázat képeiből készült könyv példányai a kötet bemutatóján Budapesten, a Magyar Zene Házában 2024. április 16-án. Fotó: MTI/Soós Lajos

Kiemelte: a válogatásalbumban 187 szerző 274 alkotása látható, az elmúlt évek legnépszerűbb képei. A könyv a jövő héttől lesz elérhető a könyvesboltokban. A képek egy online galériában is megtekinthetők.

Dömötör Csaba köszönetet mondott az alkotóknak, akik képeikkel támogatták az album elkészültét, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és a Magyar Örökség Kezdeményezés Nonprofit Kft munkatársainak, akik nemcsak az album előkészületeiben tevékenykedtek, hanem koordinálják a Magyarország 365 program egészét.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hofy készül egy Magyarországról szóló útikönyv is, amely a tervek szerint még idén megjelenik.

– Úgy érzem, ez az a könyv, amely elérte azt a szintet, amit mi vártunk – hangsúlyozta Kaiser Ottó fotográfus, a Magyarország 365 fotópályázat zsűrielnöke, hozzátéve, hogy nagyon magas színvonalú könyv jött létre.

Mint mondta: noha 187 szerző munkája látható a 325 oldalas könyvben, sok ezer pályázó és több tízezer kép kellett hozzá, hogy ez az esszencia létre is jöhessen.

Elmondása szerint tankönyvnek is tekinthető az album, mert akit érdekel a fotográfia, megnézheti, hogy világszínvonalú szerzők milyen technikával, milyen módszerrel valósítják meg az elképzeléseiket.

Fodor Csaba, a verseny lebonyolításában közreműködő Magyar Örökség Kezdeményezés Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy gazdasági társaságukat tavaly alapították azzal a céllal, hogy szakmai közösségépítő kezdeményezésekkel lehetőséget biztosítsanak a magyar fotográfusok közössége számára.

Mint mondta, tavaly a Batthyány Lajos Alapítvány által szervezett 365 fotópályázat már társaságuk közreműködésével valósult meg.

Fodor Csaba arról is beszélt, hogy a Magyarország 365 online galériában elérhető képanyagot folyamatosan fogják bővíteni.

Az online galériával és más hasonló szakmai kezdeményezéssel is az a céljuk, hogy a magyar nappalikat ne csak amerikai sárga taxikat ábrázoló képek díszítsék, hanem Magyarországot bemutató, értékálló, magas színvonalú alkotások – hangsúlyozta Fodor Csaba.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy közösségépítés céljából elindítottak az idén egy fotósszakmai beszélgetéssorozatot, amelynek a második eseményét pénteken rendezik meg a Batthyány Lajos Alapítvány székházában.