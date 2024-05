Anna and the Barbies: evolúcióra készül a Margitszigeten a húszéves banda

Hihetetlen, de már húszéves a különleges színpadi jelenlétéről ismert Pásztor Anna együttese, az Anna and the Barbies. Ez alkalomból egészen izgalmas produkciót láthatnak majd a rajongók június 22-én a Margitszigeten, ahol a banda Evolúció címmel ad majd koncertet. A név nem véletlen, az est ugyanis egyfajta látványos számvetés, mely teátrális formában jeleníti majd meg az elmúlt húsz év zenei és lelki kalandozásait.

Az Anna and the Barbies együttesre jellemzőek a különleges jelmezek. Fotó: Vadnai Szabolcs



Az együttes kifejezetten a szabadtéri színpad amfiteátrumába tervezte meg a koncertet, amely során táncosok és modellek segítségével jelennek majd meg az együttes egyedi színpadi stílusának elemei, különleges jelmezei. Mint Pásztor Anna az együttes kapcsán elmondta,

ez az őrült színes tornádó maga az élet. Amikor ezek a színek kezdenek megkopni vagy unalmassá válni, akkor egy előadónak mindenképpen magában kell keresni a valaha volt színeit. Hála a jó égnek, erre még nem volt precedens, úgyhogy büszkén vállaljuk ezt a gyermeki, színes, kaleidoszkopikus világnézetet, amit zenében jelenítünk meg.

Ez a színesség természetesen nemcsak külső jegyekben és színpadképben, hanem a zenéjükben is jelen van. Az Anna and the Barbies ugyanis szinte az összes zenei stílust végigjárta már a punktól a hiphopon és az alternatív rockon át a reggae-ig. A júniusi koncerten elektroakusztikus zenei átirattal hangzanak majd fel a dalok, de lesz egy akusztikus blokk is Vághy Tamással, az együttes billentyűsével, miközben az egész koncertnek egyfajta futurisztikus divatbemutató jelleget adnak.

Plusztöltetet kölcsönöz a produkciónak, hogy Szent Iván éjszakáján rendezik meg, amelyet mindig körbeleng egyfajta álomszerűség, misztikum, már csak a nyári napforduló miatt is. A hangulathoz nagyban hozzájárul majd az amfiteátrum környezete is, hiszen a Margit-sziget hatalmas fái díszletelemmé válnak majd a koncert során.

Az Anna and the Barbies tagjai

Az Anna and the Barbies együttest 2004-ben alapította Pásztor Anna énekesnő és testvére, Pásztor Sámuel gitáros-dalszerző. Rajtuk kívül a mai formációban Hernádi Dávid basszusgitározik, Vághy Tamás billentyűs hangszereken játszik, Balasi Ádám pedig dobol. Eddig kilenc lemezük jelent meg, legismertebb számaik közé tartozik a Márti dala, a Nyuszika, a 4kézláb, a Gombóc.