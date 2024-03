Húszéves az Anna and the Barbies

A zenekar a jubileumi koncerten a közönség aktív részvételével, a versek és a zene segítségével keresi a választ az élet nagy kérdéseire. Szó esik álmokról, csodákról, hitről és még sok fontos témáról.

Ezúttal Novák Péter énekes, rendező is csatlakozik a zenekarhoz, aki a dalszövegeket sajátos értelmezésben interpretálja. Az előadás után a Várkert Bazárban lesz először megtekinthető és előrendelhető a Vincze Mill kiadásában limitált és számozott példányban megjelenő 20 év 20 dalszöveg című kiadvány.

Az Anna and the Barbies húsz évvel ezelőtt az underground színtér klubjaiból indult. A csapatban Pásztor Anna énekes és Pásztor Sámuel (gitár, ének) mellett Hernádi Dávid basszusgitáron, Vághy Tamás billentyűs hangszereken játszik, Balasi Ádám pedig dobol.

Az együttes eddig kilenc lemezt (Passionfruit – 2005, Medallion – 2008, Gyáva forradalmár – 2010, ÁNEM! – 2012, Csillagokkal álmodom… – 2013, Szabadesés – 2014, Utópia – 2017, Indián – 2019, Adj király katonát – 2022) készített, és az egyik legnépszerűbb hazai koncertzenekarrá nőtte ki magát Magyarországon.

Az Anna and the Barbies legnagyobb slágerei közé tartozik a 4kézláb, a Márti dala, a Don’t Fit In, a Gombóc, a Tangó, az Álmatlan, a Nyuszika, az After Hours, a Mindenki másképpen egyforma vagy a Szabadesés.

