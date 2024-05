Világsztárok és rekordszámú látogató ünnepelte a popkultúrát a budapesti Comic Conon

Óriási sikerrel zárult a hétvégi Budapest Mastercard Comic Con, amelyre minden eddiginél többen voltak kíváncsiak. A kétnapos eseménysorozaton majdnem 26 ezer látogató vett részt, amely a tavalyi látogatószám közel kétszerese. A rekordszámban érkező érdeklődőknek lehetőségük nyílt közös képet készíteni és autogramot kérni többek között Afshan Azadtól, Clive Standentől, Deep Roytól, Erick Avaritől, Eric Robertstől és Jerome Flynntől is. A sztárdömping mellett limitált kiadású termékeket, képregényeket és egyedi művészeti alkotásokat is beszerezhettek a rajongók, továbbá számos workshop és játék várta az érdeklődőket, akik az ősszel debütáló új magyar katonai sorozat, a S.E.R.E.G. világába is bepillanthattak.

Eric Roberts (Fotó: Budapest Comic Con)

A programkínálat igazán színesre és változatosra sikeredett, amit a társ- és vendégrendezvények csak tovább fokoztak. Kiemelkedő érdeklődés övezte a KoreaOn kulturális fesztivált, illetve az első alkalommal megrendezett Board Game Expót is, amelyre közel négyezer rajongó volt kíváncsi, bizonyítva a társasjátékok növekvő népszerűségét Magyarországon. Az eseményeken egyszerre elevenedtek meg a filmek, a képregények, az animék és videójátékok világa – így kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a számukra legérdekesebb programot. Két nap alatt pedig összesen 25 756 ember látogatta meg a rendezvényt és hagyta magát elvarázsolni a filmek és játékok világában.

A Budapest Comic Con és a Board Game Expo nemcsak rendezvények, hanem közösségi élmények. Vendégeink és a szervezők visszajelzései alapján a hazai Comic Con versenybe akár szállhatna valamennyi hasonló európai rendezvénnyel, sőt, sok területen túl is szárnyalja azokat. A Board Game Expo a mi saját kezdeményezésünk, mert hiszünk abban, hogy szükség van egy független társasjátékos rendezvényre. Jövőre ismét együtt mozog ez a két esemény, de elképzelhető, hogy önállóan is megrendezzük majd a jövőben

– mondta el Csanda Gergely, a Budapest Mastercard Comic Con főszervezője.

Deep Roy (Fotó: Budapest Comic Con)

A hatalmas érdeklődést fokozta, hogy idén egy kreatív kampánynak köszönhetőn még többen értesültek az eseményről a Lounge Group jóvoltából. Óriásplakátok, izgalmas hírek és kisfilmek járultak hozzá a rendezvény népszerűsítéséhez és ismertették meg a Comic Cont az érdeklődőkkel.