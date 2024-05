Imádta a Comic Con közönsége a S.E.R.E.G. világát + videó

Idén második alkalommal vett részt a képregények, filmek, sorozatok, játékok szerelmeseinek egyik legnagyobb hazai rendezvényén a Megafilm. A kétnapos Budapest Comic Conra tavaly a Tündérkert című nagyszabású történelmi sorozattal érkeztek, az idén készülő produkciók legnagyobb érdeklődést kiváltó darabja a Majdnem menyasszony című romantikus komédia mellett nem más volt, mint a S.E.R.E.G.

Az érdeklődők a S.E.R.E.G. sorozathoz kapcsolódóan kipróbálhatták erejüket, ügyességüket is (Fotó: Megafilm)

A TV2-n ősszel képernyőre kerülő izgalmasnak ígérkező, hatrészes katonai sorozatot már most sokan várják, és mint Filip Fruzsina, a Majdnem menyasszony producere a helyszínen elmondta: a fesztiválon igyekeztek minél több ember megszólítani. Ez sikerült is, a Hungexpo E pavilonjában, a Megafilm standja körül ugyanis nagy volt az érdeklődés, a fesztiválra jellemző, jelmezbe öltözött látogatók, fiatalok, idősebbek, családapák álltak sorba, hogy alaposabban megismerjék a készülő filmeket, próbára tegyék képességeiket, vagy egyszerűen azért, hogy kívül-belül alaposan megnézzék a Magyar Honvédség egyik csúcskategóriás, páncélozott harcjárművét, egy négykerék-meghajtású Gidránt.

A fesztiválon háttérbeszélgetések, előadások mellett különleges, többállomásos kihívásban tehették próbára erejüket, gyorsaságukat, ügyességüket és stratégiai képességüket az érdeklődők Csórics Balázzsal, a sorozat főszereplőjével.

A feladatok között volt fekvőtámaszverseny is, amelyben csak két rátermett rajongónak sikerült legyőznie a sorozatban Győrbíró Zsolt alezredest alakító színészt, aki 59 fekvőtámaszt csinált, fegyver-összeszerelésben azonban csak egyetlen jelentkező tudott nyomába érni a 22 másodperc alatti időt produkáló Csóricsnak. A helikopterszimulátorban pedig a gyakorlatban is megbizonyosodhattak róla a jelentkezők, milyen összetett művelet a leszállás. A fizikai kihívások mellett természetesen szellemi próbatételek is voltak, a S.E.R.E.G., a Majdnem menyasszony és a Tündérkert köré épített játékos kvízteszteket számos látogató kitöltötte.

Mint Filip Fruzsina azt is elárulta, az idén február 11-én bemutatott Majdnem menyasszony nyolc kategóriában is jelölést szerzett a Magyar Mozgókép Fesztiválon, amelyet június közepén fognak majd megrendezni, és természetesen bíznak benne, hogy a film minél több díjat el is hoz majd. Hasonlóan jól értékelte az előzsűri a Tündérkertet is, amely tíz jelöléssel várhatja a fesztivált.