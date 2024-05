Nemzetközi jazznap és a Szakcsi Rádió indulása a Család-barátban

A nap minden órájában műsort sugárzó rádióadó zenei repertoárját a legnagyobb hazai jazz műhelyekkel együttműködve alkotta meg, és a zeneszámok mellett élő- és archív koncertközvetítéseket, interjúkat kínál a hallgatóknak a Bartók rádióval együttműködve. A Duna TV Család-barát című műsorának április 30-i adásában ifj. Szakcsi Lakatos Bélát, a rádió névadójának fiát és Sipos Szilviát, a rádió műsorvezetőjét, az M5 csatorna vezető szerkesztőjét Somossy Barbara és Forró Bence kérdezte arról, hogy mit is jelent nekik a jazz.

Ifj. Szakcsi Lakatos Béla és Sipos Szilvia a Család-barát stúdiójában. Forrás: MTVA

– Imádom a jazzt és az imádatban az foglaltatik benne, hogy ha jazzt hallgatok, akkor az egy olyan flow-élményt, meg egy olyan szabadságélményt ad még nekem is, aki nem játszom ezt a műfajt, ami nagyon kevés dologhoz fogható. Ugyanazt a jazzt meghallgatni máskor és mástól mindig újabb felfedezés.

Mindig találok benne valami újat, amit korábban nem fedeztem fel. Ezekért a nüanszokért is érdemes jazzt hallgatni – mesélte lelkesen Sipos Szilvia. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla is megosztotta gondolatait a műfajról, melynek maga is aktív művelője.

– Nekem minden napom erről szól, de nyilván nagyon fontos nap a nemzetközi jazznap idehaza és az egész világon is. Ezen a napon egész Európában, az Egyesült Államokban, mindenhol a világon különböző, érdekes formációk állnak össze. Olyan helyeken is játszanak ilyenkor jazzt, ahol máskor egyébként nem, így sok hely jazzklubbá válik pár órára – jegyezte meg a zenész.

Arra a kérdésre, hogy mit szól a Szakcsi Rádió indulásához, elmondta, hogy nagyon örül neki, mert ez egy kiváló adó, amihez remekül használható applikáció is társul.



– Nagyon megtisztelő ez az egész családomnak, Róbert öcsém és anyukám nevében is nagyon köszönjük, hogy édesapám nevét viselheti. Ez egy nagyon nagy dolog számunkra – tette hozzá a művész.

A Család-barátban elhangzott az is, hogy az újonnan indult rádióban van egy műsor, A magyar jazz hangjai, melyet Sipos Szilvia Sárik Péter zeneszerzővel közösen vezet.

– Szeretnénk benne megmutatni, hogy mennyire sokszínű is a jazz. Egyébként olyan Petivel műsort vezetni, mint maga a műfaj. Ahogyan ő műsort vezet, az épp olyan, mint ahogy játszik is. Magam is nagyon örülök a Szakcsi Rádió elindulásának, hiszen ez az egész adó alkalmas lesz arra, hogy megmutassa, hogy mennyire sok tehetséges előadó van hazánkban. És talán vissza tudja adni azoknak is a jazz hangulatát, akik mondjuk nem jutnak el a jazzklubokba – jegyezte meg a műsorvezető.

Arra a riporteri kérdésre, hogy a jazz valamennyi formája – így az úgynevezett keményvonalas és a lágyabb jazz is – képviseltetve lesz-e a műsorokban, ifj. Szakcsi Lakatos Béla elmondta, hogy mindenképpen az a cél, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelő zenét ebben a rádióban.

– Hatvan százalékban inkább magyar jazz fog szólni, de a működtetők úgy találták ki, hogy jelen legyen a külföldi, amerikai vonal is a repertoárban – tette hozzá a zenész a Család-barát élő adásában.

A beszélgetés a műsorban 28:40-től látható, melyet a Médiaklikk oldalán nézhetnek vissza.