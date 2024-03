Indul a Szakcsi Rádió, Harcsa Veronikát választották a csatorna hangjává

Fodor Imre, a Család-barát műsorvezetője a beszélgetés felvezetőjében elmondta, hogy tudomása szerint is nagy igény van egy jó minőségű jazz-rádióra, ahol a magyar előadók megfelelő teret kapnak. Erre a fajta minőségi zenére viszont a hallgatókat is rá kell majd szoktatni. Szerinte a legjobb mestere ennek egyébként maga a rádió névadója, Szakcsi Lakatos Béla volt, aki a free jazznek olyan világába is elkalandozott, amihez tényleg nagyon kiművelt és értő fül kellett, hogy befogadja az ember.

Gőz László és Harcsa Veronika a Duna TV Család-barát című műsorában. Fotó: MTVA

Gőz László a legendás zongoraművészről maga is nagy szeretettel emlékezett meg.

Béla egy 360 fokban gondolkodó zenész volt, Vera is meg én is játszottunk vele. Lenyűgöző egyénisége volt a magyar jazznek, azért is kérte a rádió, hogy használhassa a nevét, mert ő volt az a zenész a magyar jazztársadalomban, akit mindenki szeretett.

Ami a rádiót illeti, Magyarországon vannak állandóan működő jazzklubok és vannak a műfajjal ritkábban foglakozó kulturális intézmények. Ezekből a koncerthelyszínekből és az elmúlt ötven évben megjelent csaknem kétezer lemezből adódott egy nagyon bőséges zenei anyag, amire mi mindketten – és a grémium is – nagyon büszkék vagyunk. A rádióban a külföldi és a magyar jazz aránya természetesen a magyar jazz javára billen el 60:40 vagy inkább 70:30 százalék arányban. Ami még nagyon fontos, hogy ez nem csak egy olyan internetes rádió, amin szól a zene egész nap, hanem vannak benne hírek, riportok, amik fontosak lesznek a zenészek és a közönség számára is – fejtette ki Gőz László.

Harcsa Veronika évtizedek óta a hazai jazz-zene meghatározó alkotója. Jól ismeri a műfaj sokoldalúságát, ezért örömmel fogadta, milyen széleskörű zenei repertoárral várja hallgatóit a Szakcsi Rádió.

– A magyarországi jazz-szcéna évtizedek óta aktív és pezseg. Magam is meglepődtem, hogy a Magyar Rádió, a Budapest Music Center és az A38 zenei archívuma milyen gazdag jazzfelvételekben, ami a Szakcsi Rádiónak köszönhetően mostantól bárki számára elérhető közkinccsé válik – hangsúlyozta az előadó. A csatorna állandó hangja hozzátette, a rádió egyik különlegessége, hogy a nap 24 órájában várja a hallgatókat jazz-zenével és tematikus műsorokkal. Elmondta, bízik benne, hogy idővel frekvenciát kap a közmédia online jazzrádiója.

A műfaj Fonogram-díjjal elismert előadóművésze hamarosan anyai örömök elé néz, de feladatát ezzel párhuzamosan is vállalni tudja.

– Felkonferálom a különböző műsorok címeit, a minden este nyolc órától 11 óráig hallható koncertfolyam előadóit, illetve azt is elmondom, pontosan mikor és hol készült az adott felvétel – sorolta feladatait Harcsa Veronika, és hozzátette, az első felvételekkor annyira igyekezett jól artikulálni, hogy izomláza lett az arcizmaiban.

Az április 30-i indulást követően a Szakcsi Rádió applikációja letölthetővé válik. Addig is nyitottak a hallgatói véleményekre, hogy a rádió műsorát úgy alakíthassák, hogy az a szakmaiságnak és a hallgatói igényeknek is megfeleljen. A próbaadás ideje alatt a hallgatók visszajelzéseit a [email protected] e-mail-címen várják.

A Szakcsi Rádió próbaadása a Szakcsiradio.hu oldalon érhető el.

A Harcsa Veronikával és Gőz Lászlóval rögzített interjú a Család-barát magazin 38. percétől látható a médiaklikk oldalán.